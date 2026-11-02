Aniversario policial: la brecha entre los discursos y el desamparo en las calles

La Policía de la Provincia cumplió 168 años de historia en medio de uno de los escenarios más críticos y complejos que recuerde la institución. En el marco de los festejos oficiales desarrollados este sábado frente a la Jefatura Central, las autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Claudio Poggi y la ministra de Seguridad Nancy Sosa, desplegaron una ceremonia institucional con desfiles, reconocimientos y discursos enfocados en el “orden y la disciplina”, exponiendo un relato oficial que dista ampliamente de la realidad cotidiana que atraviesan los uniformados.

Lejos del honor y el reconocimiento efectivo que merece la labor de quienes arriesgan su vida bajo el inquebrantable lema de subordinación y valor, la Fuerza padece hoy una marcada crisis y la falta de planificación de sus autoridades.

Diversos sectores advierten sobre la sobreexplotación del personal, traslados que alejan a los efectivos de sus familias, salarios desvalorizados frente a la exigencia del servicio y una constante persecución o amedrentamiento hacia quienes intentan manifestar las falencias de la gestión.

A la par de un escenario donde el delito y la inseguridad muestran índices preocupantes, la sobreexigencia recae sobre el personal de calle. Con calzados deteriorados y uniformes al límite de su vida útil, son los propios agentes quienes en muchos casos deben costear de su bolsillo el equipamiento básico para prestar servicio, intentando responder sin insumos ni recursos a una demanda ciudadana desbordada.

Mientras los discursos oficiales enfatizan el restablecimiento de la institucionalidad, la brecha entre la postal del acto protocolar y el desgaste diario de las tropas deja al descubierto una profunda deuda estructural de la conducción política con la familia policial.