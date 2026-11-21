El Colegio N° 3 “Tomás Baras” llevó adelante este viernes una nueva edición de su tradicional Jornada de Investigación y Aprendizaje, un espacio abierto a las familias, autoridades y a la comunidad en general donde los estudiantes de la modalidad nocturna exponen los trabajos realizados a lo largo de los cuatrimestres.

Según explicó el secretario de la institución, Mauricio Jolivot, la muestra reúnió 11 proyectos distintos vinculados a problemáticas sociales, elegidos y desarrollados de manera conjunta entre alumnos y docentes. "Los chicos trabajan de forma modulada en proyectos de extensión y a fin de año hacemos la presentación al público. Con estas propuestas se busca que adquieran herramientas nuevas que les sirvan tanto para el mundo del trabajo como para quienes decidan seguir una carrera", señaló.

La comunidad educativa, en plena jornada. Foto: gentileza.

Entre las iniciativas destacadas de la jornada estuvo el trabajo de los estudiantes de 3° “A”, quienes expusieron un minucioso diagnóstico sobre la realidad educativa que atraviesan los adultos al momento de continuar estudios superiores. A partir de encuestas y entrevistas a alumnos, egresados y docentes, el grupo advirtió que el abordaje de materias troncales —como Lengua y Matemática— suele verse desplazado frente a la dinámica de proyectos, generando baches académicos al afrontar el ingreso a la universidad o a tecnicaturas.

Los estudiantes tuvieron un desempeño clave. Foto: gentileza.

En ese marco, los alumnos comentaron que durante la mañana de este mismo viernes acercaron una sugerencia formal con los resultados de su investigación al Ministerio de Educación, donde desde la cartera educativa se comprometieron a analizar el informe para evaluar posibles medidas y brindarles una devolución. En su estudio, los jóvenes remarcan la necesidad de sumar talleres específicos y dispositivos de apoyo pedagógico, similares a los de las escuelas diurnas, para garantizar trayectorias formativas sólidas.

Por último, desde la institución recordaron que ya se encuentran abiertas las preinscripciones para el ciclo lectivo del próximo año. La propuesta está destinada a personas mayores de 18 años que deseen finalizar el secundario en un plan de estudios de tres años. Los interesados pueden acercarse personalmente al establecimiento —ubicado en la intersección de avenida Juan Domingo Perón y calle Pringles— de lunes a viernes, en el horario de 19:30 a 23:30.

Finalmente, los estudiantes buscaron dejar un mensaje de aliento para quienes aún dudan en retomar sus estudios, subrayando que cada trayectoria de vida es distinta y que no existe un límite de edad para aprender. En ese sentido, remarcaron que pausar el colegio no representa un fracaso, sino que el verdadero desafío está en animarse a volver a intentarlo.