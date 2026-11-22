"Es vago", "no se esfuerza", "no le da la cabeza", "ya se le va a pasar". Son frases que muchos docentes y padres dijimos alguna vez, casi siempre con buena intención y sin saber lo que teníamos delante: un chico que no tenía pereza, sino un cerebro que procesaba la información de otra manera. Si te reconocés en alguna de ellas, quedate tranquilo: nadie nace sabiendo, y detenerte a leer esto ya es una forma de cuidar.

Qué son, y qué no son

Las dificultades de aprendizaje no son un problema de inteligencia ni de actitud. Son alteraciones específicas del funcionamiento cerebral que afectan de forma selectiva la lectura, la escritura o el cálculo, en niños con capacidades cognitivas muchas veces normales o incluso superiores a la media. Dicho de otro modo: el chico quiere aprender y puede hacerlo, pero necesita otro camino para llegar.

La más estudiada es la dislexia, que representa gran parte, alrededor del 80%, de los trastornos específicos del aprendizaje y afecta, según las estimaciones, entre un 5% y un 17% de la población en edad escolar (un rango tan amplio porque las estimaciones varían según los criterios diagnósticos que se utilicen). Es decir: en cualquier aula de treinta alumnos es matemáticamente probable que haya al menos uno o dos estudiantes con dislexia, aunque nadie lo haya diagnosticado todavía. Si tu hijo o tu alumno es uno de ellos, no está solo, ni vos tampoco.

Ahora bien, no todas las dificultades de aprendizaje son dislexia. También existe la discalculia, que afecta la comprensión de los números y del cálculo: al niño le cuesta, por ejemplo, entender cantidades, memorizar las tablas o resolver operaciones que sus compañeros incorporan con naturalidad. Y están las dificultades de escritura, que se manifiestan en la ortografía, en la organización de las ideas por escrito o en el trazado mismo de las letras. Pueden aparecer solas o combinadas, y cada una requiere una evaluación y apoyos específicos.

¿Cómo detectar las primeras señales?

Antes de que aparezcan las "malas notas", hay señales tempranas que suelen pasar desapercibidas porque se confunden con inmadurez. Ninguna de ellas, por sí sola, es un diagnóstico; son pistas que invitan a mirar con más atención y a consultar:

Dificultad para aprender series (los días de la semana, los colores, contar hacia atrás).

Confusión persistente entre derecha e izquierda.

Dificultades para aprender las tablas de multiplicar, o para resolver cálculos

Problemas para rimar o para relacionar el sonido de una letra con su forma.

Torpeza motora fina que se nota, por ejemplo, en una letra desprolija que no mejora con la práctica.

Ya en primaria, los indicadores se vuelven más evidentes: lectura lenta y con esfuerzo notorio, errores que se repiten siempre en el mismo tipo de palabras, o un desfasaje llamativo entre lo que el niño dice oralmente (con vocabulario rico) y lo que logra escribir (pobre, plagado de errores).

Un ejemplo cotidiano es cuando tu hijo puede explicar con lujo de detalle las reglas completas de un videojuego, con estrategias y nombres complicadísimos, pero se traba leyendo un párrafo de tres líneas. Ahí no hablamos de falta de capacidad: hay un circuito específico, el de la lectura, que necesita otro tipo de apoyo. Y ese esfuerzo extra que el chico hace cada día, en silencio, merece ser visto y reconocido.

La clave: no esperar, y acompañar con cariño

Los especialistas insistimos en que lo más valioso es no esperar. Cuanto antes se detecta y se interviene, mayores son las posibilidades de que el chico no arrastre, además de la dificultad original, el combo de frustración, baja autoestima y rechazo escolar que suele sumarse cuando el diagnóstico llega tarde. Pero si llegaste tarde, no te culpes: empezar hoy sigue siendo empezar a tiempo para lo que viene.

Ante la sospecha, lo recomendable es:

Hablar con la escuela, de manera abierta y como aliados, no como adversarios.

Solicitar una evaluación psicopedagógica o neuropsicológica.

Evitar la comparación con hermanos o compañeros (por favor), que solo termina agregando presión.

Y, sobre todo, dejarle claro a ese hijo, o a ese estudiante, que lo que le cuesta no dice nada sobre lo que vale. Un niño que se siente comprendido en casa y en el aula aprende, aun con dificultades, desde un lugar mucho más seguro.