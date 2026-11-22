Barba llamó a profundizar el mensaje del papa León XIV tras su paso por el país
En un texto fechado este 22 de noviembre, la máxima autoridad de la diócesis de San Luis pidió no quedarse en lo anecdótico de la visita y pasar a acciones concretas.
A través de una carta pastoral titulada “Esto recién comienza” y fechada este 22 de noviembre, el obispo de San Luis, monseñor Gabriel Barba, convocó a la comunidad diocesana a profundizar el mensaje dejado por el papa León XIV durante su visita a la región, desarrollada entre el 8 y el 11 de noviembre con escalas en Uruguay, Argentina y Perú.
En el escrito, destacó el impacto espiritual y emocional del viaje apostólico —que, señaló, no quiso suspenderse pese a una operación cercana del pontífice— y sostuvo que la presencia del Santo Padre movilizó a toda la sociedad a través de las celebraciones y transmisiones. Con la imagen bíblica del sembrador, advirtió sobre el riesgo de quedar solo en lo anecdótico o en las imágenes tiernas y llamó a retomar las homilías y discursos en instancias de encuentro comunitario.
Relectura en comunidad y acción concreta
Barba sugirió que el trabajo sobre los textos papales en comunidades, movimientos, pastorales, decanatos, familias religiosas, colegios y seminarios se realice mediante la “conversación en el Espíritu”, una dinámica de oración, escucha y discernimiento dividida en rondas de palabra y silencio.
Asimismo, el obispo subrayó que el paso de León XIV exige una conversión tanto personal como eclesial y que los frutos del mensaje deben verse reflejados en gestos visibles y no únicamente en declaraciones.
En ese sentido, pidió evitar que las puertas sigan cerradas o queden reservadas a “los mismos de siempre”, retomando el lema “todos, todos, todos” —asociado a Francisco y recordado por León XIV— para no dejar afuera a quienes no piensan igual o no forman parte del entorno habitual.
El documento cierra con un llamado a misionar primero el propio corazón y luego a los demás con el testimonio cotidiano, resumido en las consignas “todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”, junto con una síntesis temática y enlaces a los textos oficiales.
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