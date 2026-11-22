A través de una carta pastoral titulada “Esto recién comienza” y fechada este 22 de noviembre, el obispo de San Luis, monseñor Gabriel Barba, convocó a la comunidad diocesana a profundizar el mensaje dejado por el papa León XIV durante su visita a la región, desarrollada entre el 8 y el 11 de noviembre con escalas en Uruguay, Argentina y Perú.

En el escrito, destacó el impacto espiritual y emocional del viaje apostólico —que, señaló, no quiso suspenderse pese a una operación cercana del pontífice— y sostuvo que la presencia del Santo Padre movilizó a toda la sociedad a través de las celebraciones y transmisiones. Con la imagen bíblica del sembrador, advirtió sobre el riesgo de quedar solo en lo anecdótico o en las imágenes tiernas y llamó a retomar las homilías y discursos en instancias de encuentro comunitario.

Relectura en comunidad y acción concreta

Barba sugirió que el trabajo sobre los textos papales en comunidades, movimientos, pastorales, decanatos, familias religiosas, colegios y seminarios se realice mediante la “conversación en el Espíritu”, una dinámica de oración, escucha y discernimiento dividida en rondas de palabra y silencio.

Asimismo, el obispo subrayó que el paso de León XIV exige una conversión tanto personal como eclesial y que los frutos del mensaje deben verse reflejados en gestos visibles y no únicamente en declaraciones.

En ese sentido, pidió evitar que las puertas sigan cerradas o queden reservadas a “los mismos de siempre”, retomando el lema “todos, todos, todos” —asociado a Francisco y recordado por León XIV— para no dejar afuera a quienes no piensan igual o no forman parte del entorno habitual.

El documento cierra con un llamado a misionar primero el propio corazón y luego a los demás con el testimonio cotidiano, resumido en las consignas “todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”, junto con una síntesis temática y enlaces a los textos oficiales.