"Ante las reiteradas agresiones de Milei, tres desde el domingo, comunicamos que mientras subsista esa situación Bitelli no vuelve", confirmó una fuente de Itamaraty. A la par, fue citado a la cancillería local el embajador argentino, Daniel Raimondi.





El portal Filonews repasó que el conflicto comenzó tras la visita de Milei a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro en la carrera presidencial. Allí, el mandatario argentino llamó a Lula "ladrón", "presidiario" y "basura socialista", e insultó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien definió como "basura calva". El gobierno brasileño interpretó esas declaraciones como una injerencia en asuntos internos.





Filonewsok cita que el canciller brasileño Mauro Vieira calificó el episodio como "una provocación sin precedentes en más de 200 años de relaciones bilaterales".

Lula, por su parte, respondió durante un acto en Brasilia: "Ustedes vieron la payasada que vino a hacer aquí el presidente de Argentina".





Lejos de desescalar, Milei volvió a cargar contra Lula en una entrevista con LN+: "Es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario". También acusó a Brasil de ser responsable "del 25% de la campaña antiargentina" en redes sociales durante el Mundial.