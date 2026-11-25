En un momento de la historia reciente de Argentina el hampa y el Estado dejan de andar por veredas opuestas para fundirse en un mismo sótano. Desde luego, no sucedió de la mañana a la noche. Los militares que operaron de forma clandestina en el terrorismo de estado de los años setenta no aparecieron de golpe un 24 en marzo para inaugurar el horror. Antes tuvo lugar una suerte de laboratorio oscuro, un aprendizaje de la crueldad donde delincuentes comunes descubrieron que sus métodos podían cotizar en la bolsa de la política. Y Aníbal Gordon fue el ejemplar más acabado de esa mutación.

Ladrón de bancos, asaltante de caminos, hombre de múltiples apodos que encontró en el caos de las décadas de los sesenta y setenta una oportunidad de ascenso, y terminó regenteando el infierno clandestino de Automotores Orletti, la base operativa donde la patota de la SIDE administraba el secuestro, la tortura y el exterminio bajo el Plan Cóndor. La ficción ahora vuelve sobre sus pasos, no para absolverlo, sino para deconstruir el mecanismo de su monstruosidad.

La serie Gordon, disponible en la plataforma Netflix desde el pasado 18 de noviembre (en Argentina y diversos países de todo el mundo), reconstruye en siete episodios ese tránsito hacia las tinieblas. El proyecto nace de los libros Gordon (2025) y Gordon, el aniquilador (2026), en los que el historiador y periodista Marcelo Larraquy rastreó expedientes olvidados para iluminar la zona gris donde el delito común se convirtió en terrorismo paraestatal.

Para Pablo Trapero, creador y showrunner de la serie, este regreso al país tras ocho años tiene el sabor de una cuenta pendiente. El fantasma de Gordon ya rondaba los márgenes de El Clan, aquella radiografía de la familia Puccio con la que el director exploró los sótanos de la impunidad argentina. Gordon aparece allí apenas como un personaje secundario, un socio de sombras en los tiempos de la Triple A. Ahora ocupa el centro de la escena.

Además de Trapero (El Clan, El bonaerense, Mundo Grúa), la serie posee la marca autoral en una dirección impacable de la mano de Pablo Fendrik (El asaltante, La sangre brota, El Ardor), un realizador con el que comparte la obsesión por narrar desde el virtuosismo técnico y dramático, poniendo en el eje del relato las actuaciones de sus protagonistas.

En el centro de esa maquinaria está Rodrigo de la Serna. Su composición evita la caricatura del villano para internarse en una zona más incómoda: la banalidad del mal envuelta en buenos modales. “Es el personaje más oscuro que jamás encarné ni encarnaré. Es el personaje de mi muerte”, confesó el actor sobre el desgaste que le supuso habitar la piel de este personaje real. De la Serna entendió que Gordon no era un fanático ideológico, sino un mercenario que descubrió que la violencia era un commodity, una mercancía rentable en un país en llamas. Un psicópata que no siente empatía, pero sabe imitarla con una sonrisa encantadora cuando la ocasión lo exige.

Frente a él, el relato teje figuras que condensan la época, aunque no figuren en los padrones reales. Es el caso de Julieta Melo, la abogada vinculada al aparato militar y a los servicios de inteligencia que interpreta Camila Peralta. Melo es una creación de guion, pero su frialdad resulta verosímil en ese tablero de intrigas y delaciones dentro de la cárcel de Devoto. Peralta compuso a esta mujer desde la contención y la severidad, moviéndose con paso firme en un mundo de hombres donde la información vale más que una vida.

La puesta en escena acompaña ese descenso a los infiernos mutando de piel a medida que avanza el metraje. El despliegue técnico —que incluyó más de cien días de rodaje entre Buenos Aires y los paisajes helados de Bariloche— atraviesa diversos géneros dentro del relato histórico: empieza con la sequedad de un western fronterizo, se desliza hacia el thriller de espionaje setentista de micrófonos ocultos y culmina en el género del terror puro. Entre material de archivo con los rostros reales de Rucci, Mugica o López Rega, y una reconstrucción de época minuciosa, la serie deja una certeza helada: el horror nunca ha sido un accidente, sino una empresa perfectamente organizada.