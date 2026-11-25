Lo recaudado, quedará en manos de la Asociación Civil Ocho "C" (ACOC), presidida por Lili Visconti. Fernando Teixido, de Manada Solidaria, despliega una cruzada clave. Foto: gentileza.

Con el objetivo de acompañar a uno de los sectores más golpeados por la situación económica actual, la agrupación Manada Solidaria Villa Mercedes lanzó la campaña “Una Navidad, una sonrisa”, una colecta ininterrumpida de 24 horas destinada íntegramente a los adultos mayores de la ciudad.

La jornada solidaria comenzará el sábado 12 de diciembre a las 10:00 y se extenderá hasta el domingo 13 a la misma hora, en la Plaza San Martín (sobre calle Mitre). Durante todo ese lapso, los voluntarios recibirán alimentos no perecederos que luego serán distribuidos en los distintos centros de jubilados locales.

Fernando Teixido, referente de la organización, explicó que si bien históricamente enfocaron su labor de 13 años en las infancias, hoy resulta urgente tenderle una mano a los jubilados. “Les han triturado sus haberes. Un adulto mayor cobra 300, 400 o 500 mil pesos, cuando tiene 600 mil en medicamentos, ¿cómo vive? Es momento de ayudar a los viejitos, las Navidades son cada vez más tristes”, señaló.

Para garantizar la transparencia y que la ayuda llegue a quienes más la necesitan, todo lo recaudado será entregado formalmente el domingo a las 10:00 ante la presencia de un escribano público. La coordinación y distribución quedará en manos de la Asociación Civil Ocho "C" (ACOC), presidida por Lili Visconti.

“Es una asociación que va a elecciones cada dos años y la elige la gente; ella conoce a todos los jubilados de Villa Mercedes y tiene mucho criterio, qué mejor que ella para hacer la entrega”, destacó Teixido.

Espectáculos y sorteos para agradecer la solidaridad

Quienes se acerquen a la plaza no solo colaborarán con la causa, sino que también podrán disfrutar de propuestas culturales gratuitas —como shows de títeres y presentaciones de una escuela de folclore— y participar de distintos sorteos en agradecimiento por su aporte.

Por cada alimento no perecedero donado, los vecinos recibirán un número para el sorteo que se realizará el domingo 13 por la noche. Hasta el momento, gracias a la colaboración de comercios locales, los premios confirmados son:

Una orden de compra por $50.000 en Fiambrería Porkys (calle Buenos Aires).

Una cena para dos personas por $40.000 en Resto Bar Lo de Lucho (Av. Mitre y Curupaytí).

Una cena parrillada completa para dos personas en Parrilla Mi Lugar (ex Nigra).

Desde la organización adelantaron que esperan que más negocios se sumen con premios a medida que se difunda la convocatoria.

“Manada le debía a los abuelos una sonrisa”, resumió Teixido, quien cada 31 de diciembre recorre geriátricos para compartir budines y pan dulce con adultos mayores que pasan las fiestas en soledad.

“Es una manera de que vean que hay alguien que se preocupa y que despidan el año acompañados”, concluyó.