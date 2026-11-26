El presidente Javier Milei logró aprobar la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Senado, con el voto de los legisladores del radicalismo, el PRO, y de legisladores que responden a gobernadores peronistas y provinciales.

También se aprobó la inclusión de Ficha Limpia para evitar que puedan postularse los candidatos condenados en segunda instancia.

El oficialismo necesitaba 37 votos para sancionar esta iniciativa, pero logró 43 senadores apoyen su iniciativa considerada clave para el presidente Javier Milei, en tanto que 29 legisladores del peronismo lo hicieron en contra.

La Libertad Avanza tiene 21 senadores pero necesitaba sumar 16 votos pero superó esa cifra porque se sumaron algunos legisladores que responden a los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Salta Gustavo Sáenz.

En ese contexto, fue clave el aporte de los gobernadores radicales que aportaron diez votos claves para que hoy el presidente Javier Milei puedan haber dado el primero paso para suspender las PASO.

Los radicales aportaron los votos de Rodolfo Suárez y Mariana Juri; los santafesinos Eduardo Galaretto y Carolina Losada; la chaqueña Silvina Schneider; los correntinos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi; el bonaerense Maximiliano Abad; el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger.

El PRO también aportó los votos de sus tres representantes, a partir de los acuerdos políticos con los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Chubut, Ignacio Torres, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Se trata de los senadores Martín Goerling, María Victoria Huala y Andrea Marcela Cristina. A ese respaldo se sumó la senadora chubutense Edith Terenzi, alineada con Torres.

A ese grupo se suman los senadores de Provincias Unidas Carlos "Camau" Espínola y Alejandra Vigo, de La Neuqueneidad Julieta Corroza, de Movere Santa Cruz,, José Carambia y Natalia Gadano.

También sumaron su voto los legisladores de Salta, Flavia Royon, que responde al gobernador de Salta Gustavo Sáenz, y de Misiones Carlos Arce, y Sonia Decut Rojas.

Los votos en contra

A los 22 senadores del bloque justicialista, se sumaron los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero, espacio liderado por Gerardo Zamora, y el monobloque Justicia Federal Social, conducido por Fernando Salino.

También votaron en contra el catamarqueño Guillermo Andrada, la jujeña Carolina Moises, la tucumana Sandra Mendoza. A esa lista se sumó la senadora Beatriz Avila, que responde a Osvaldo Jaldo y los tres de Convicción Federal.

30 de agosto, una fecha clave

Con la suspensión de las PASO los partidos políticos deberán elegir sus candidatos de acuerdos a sus cartas orgánicas de sus partidos y tendrán plazo hasta el 30 de Agosto para definir sus postulantes.

Uno de los puntos claves sancionado por los diputados fue Ficha Limpia, que también contempla la implementación de Ficha Limpia, que impide que dirigentes con condenas en segunda instancia por delitos dolosos puedan presentarse como candidatos.

En el debate en particular se modificó el proyecto para establecer la obligatoriedad del debate presidencial en segunda vuelta y establecer sanciones al candidato que no participe del mismo, ya que le quitará la publicidad gratuita en los medios de comunicación.

La propuesta incluye, además, la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur que seran elegidos por el Congreso Nacional, con lo cual Diputados y Senadores elegir los 43 legisladores.

Además se restituye de la mitad de la publicidad electoral contemplada en la legislación vigente.

También elimina la veda electoral para los comercios y los espectáculos que podrán funcionar normalmente el día de las elecciones, solo se establecerá que dos días antes los candidatos no podrán hacer candidatos.