De dónde provienen los ingresos de los creadores de mercado

Imagina una empresa que realiza simultáneamente órdenes para comprar bitcoins por 89.950 euros y venderlos por 90.000. Si ambas órdenes se ejecutan por la misma cantidad, la diferencia será de 50 euros por cada BTC. A esto hay que restar las comisiones y otros costes. Y si, tras la compra, el precio cae repentinamente a 89.700 euros, la empresa podría quedarse con un activo que ya no podrá vender al precio previsto.

Estas situaciones son habituales para los creadores de mercado. Constantemente modifican las órdenes, monitorizan los precios y procuran no acumular posiciones demasiado grandes. Además, la mayor parte de este trabajo la realizan programas, no personas.

Un algoritmo puede funcionar con BTC, otro con ETH y algunos más con criptomonedas menos populares. Los programas reciben cotizaciones de intercambio, calculan precios y envían órdenes. Pueden generarse miles de transacciones diarias.

Las comisiones en el market making

Y aquí surge el problema de las comisiones.

Para alguien que compra criptomonedas varias veces al mes, la diferencia entre una comisión del 0,01 % y del 0,02 % puede ser casi imperceptible. Para una empresa con grandes volúmenes de negociación, esta cantidad es completamente distinta.

Es para este tipo de participantes que WhiteBIT ofrece el Programa de Creación de Mercado de Criptomonedas. Este programa ofrece comisiones de negociación especiales, incluyendo una comisión de creador negativa de hasta -0,012 %. Las condiciones específicas dependen del volumen de negociación y del nivel del participante.

Una comisión negativa significa que el exchange puede abonar una recompensa por las órdenes de creador ejecutadas. Por supuesto, esto no garantiza ganancias. Si el mercado se mueve bruscamente en contra de la posición abierta, es poco probable que la recompensa recibida compense todas las pérdidas.

La infraestructura tecnológica del trading automatizado

Otro factor que afecta considerablemente el trabajo de los creadores de mercado es la velocidad de conexión con la bolsa.

Supongamos que el programa envió una orden de venta de ETH. En un instante, el precio cambió y el algoritmo decidió cancelarla. Pero mientras el equipo se dirigía a la bolsa, alguien ya la había ejecutado. Como resultado, la empresa vendió el activo a un precio que ya no se correspondía con sus cálculos.

Esto puede ocurrir incluso con sistemas bien optimizados, especialmente cuando hay mucha actividad en el mercado.

Para reducir las demoras, WhiteBIT ofrece un servicio de colocation. Este servicio permite ubicar la infraestructura de trading del cliente más cerca de los servidores de la bolsa. Las órdenes se transmiten más rápido, aunque es imposible eliminar por completo las demoras o las transacciones fallidas.

Para las empresas que utilizan varias estrategias de trading, también existen subcuentas. Por ejemplo, los fondos para operar con bitcoin se pueden mantener separados de los activos utilizados por otro algoritmo. Esto facilita la comprensión de qué estrategia generó ganancias y cuál resultó en pérdidas.

Los riesgos y la gestión diaria de un creador de mercado

Las API están disponibles para la automatización. A través de ellas, los programas de la empresa se conectan al exchange, reciben información del mercado y gestionan las órdenes.

Pero incluso con una conexión rápida y comisiones bajas, el creador de mercado sigue afrontando riesgos.

La liquidez en trading no es la misma a lo largo del día. A veces hay muchas órdenes en el libro de órdenes, y otras veces hay muchas menos. Durante una caída brusca del precio, algunos participantes retiran sus ofertas por completo.

Esto también ocurre en el mercado de bitcoin. El creador de mercado puede seguir colocando órdenes, pero con una mayor diferencia entre los precios de compra y venta, o reducir temporalmente los volúmenes.

Para un market maker crypto, se trata de una elección constante entre la actividad del mercado y el riesgo de tomar una posición no deseada. Cuantas más órdenes, más transacciones potenciales. Pero la probabilidad de comprar o vender un activo en un momento inoportuno tampoco desaparece.

WhiteBIT ofrece soporte personalizado 24/7 a los participantes del programa de creación de mercado. Si surge alguna duda sobre la conexión o el funcionamiento de los sistemas de trading, la empresa puede contactar con el equipo del exchange.

El trabajo de un creador de mercado no termina con la ejecución de la siguiente orden. Es necesario verificar los saldos, controlar los costes, configurar algoritmos y gestionar las operaciones que no salieron según lo previsto. A veces, un problema técnico puede costar más que cientos de órdenes ejecutadas con éxito.

Este contenido se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento financiero, de inversión, comercial ni de ningún otro tipo de asesoramiento profesional. Nada de lo aquí expuesto constituye una recomendación o invitación a realizar ninguna transacción o actividad de inversión.