Vecinos del barrio Pedro Payer reclaman obras urgentes por anegamientos en las calles

Vecinos del barrio Pedro Payer expresaron su malestar e inquietud ante las reiteradas inundaciones que afectan a la zona durante los días de precipitaciones. Según manifestaron a El Diario de la República, el problema principal se concentra en una arteria vial donde un abultado boquete provoca la acumulación desmedida de agua, complicando la circulación vehicular y el paso peatonal.

Los frentistas explicaron que la acumulación de agua genera importantes dificultades cotidianas y riesgos constantes para el vecindario. Pese a haber presentado notas formales y tramitado reiterados reclamos ante las áreas pertinentes, los damnificados señalaron que hasta el momento no han recibido respuestas oficiales ni inspecciones operativas que brinden una solución concreta a la falla de drenaje.

Ante la falta de avances, la barriada insistió en la necesidad de que las autoridades escuchen la demanda del sector y dispongan las tareas de infraestructura requeridas. Los residentes recalcaron que no solicitan medidas extraordinarias, sino la concreción de una obra definitiva que ponga fin a los anegamientos y garantice condiciones de transitabilidad seguras.