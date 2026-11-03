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Vecinos del barrio Pedro Payer reclaman obras urgentes por anegamientos en las calles

Familias de la zona afirmaron que sufren inundaciones cada vez que llueve debido a un boquete y piden respuestas municipales.

Por redacción
| Hace 22 horas
Así queda la zona tras las lluvias. Piden soluciones urgentes. Foto: gentileza.

Vecinos del barrio Pedro Payer expresaron su malestar e inquietud ante las reiteradas inundaciones que afectan a la zona durante los días de precipitaciones. Según manifestaron a El Diario de la República, el problema principal se concentra en una arteria vial donde un abultado boquete provoca la acumulación desmedida de agua, complicando la circulación vehicular y el paso peatonal.

 

 

Los frentistas explicaron que la acumulación de agua genera importantes dificultades cotidianas y riesgos constantes para el vecindario. Pese a haber presentado notas formales y tramitado reiterados reclamos ante las áreas pertinentes, los damnificados señalaron que hasta el momento no han recibido respuestas oficiales ni inspecciones operativas que brinden una solución concreta a la falla de drenaje.

 

 

Ante la falta de avances, la barriada insistió en la necesidad de que las autoridades escuchen la demanda del sector y dispongan las tareas de infraestructura requeridas. Los residentes recalcaron que no solicitan medidas extraordinarias, sino la concreción de una obra definitiva que ponga fin a los anegamientos y garantice condiciones de transitabilidad seguras.

 

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