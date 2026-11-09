Facundo Quillay subió nueve veces al Filo y puso a Santa Rosa en lo más alto

Hay hazañas que se miden en tiempo y hay otras que se miden en lo que dejan en la gente. La de Facundo Quillay, de Santa Rosa del Conlara, es de las segundas.

En Villa de Merlo, en el marco del Bike & Trail Everesting Challenge Argentina, Facundo se propuso algo que parece de otro mundo: subir y bajar en bicicleta, una y otra vez, hasta acumular el equivalente a la altura del monte Everest, 8.848 metros. Lo logró. Y fue el primer ciclista en terminar la prueba en esta edición.

No fue una vuelta. Fueron nueve. Nueve veces subir desde el Camping Municipal hasta el Filo Serrano, pasando por el Mirador del Sol. Nueve veces el mismo camino, con el mismo esfuerzo, con el mismo viento, con el frío que se siente allá arriba cuando cae la noche. Más de trece horas pedaleando, sin dormir, parando solo lo justo para comer, hidratarse y seguir.

Quienes lo vieron cuentan lo mismo: no aflojó nunca. Mientras otros abandonaban, él seguía. Mientras el cuerpo pedía parar, él encontraba una razón más para seguir. Y cuando cruzó la meta, lo hizo con más de una hora y media de ventaja sobre el segundo. No ganó por casualidad. Ganó porque estaba preparado para sufrir y para sostener.

Porque el Everesting no es solo piernas. Es cabeza. Es saber alimentarse sin fundirse. Es saber dosificar. Es bancarse la noche, el cansancio, la soledad de la subida cuando ya no queda nadie al lado. Es seguir cuando todo te dice que pares. Y Facundo tiene eso que no se entrena en un gimnasio: tiene temple de corredor del Valle.

Facundo, sinónimo de esfuerzo

Es un corredor de rally bike y mountain bike que compite en Córdoba, Catamarca y San Luis, que se formó en los caminos de tierra de Santa Rosa, con guadal y serruchos, con cruces de ríos, con subidas a la sierra. Es de esos ciclistas que se hacen en el Valle, a fuerza de entrenar donde otros ni siquiera pasan. Por eso este logro tiene un sabor distinto: no es un forastero que vino a ganar a Merlo. Es un pibe de acá, de Santa Rosa, que subió a su sierra y la hizo suya. La llegada quedó en las imágenes que circularon esa noche y que ya son parte de la historia del pueblo. Quillay cruzando la meta bajo una lluvia de agua, chocando la mano con el público, con el dorsal “Facundo” en el manubrio.

Y después, la imagen que lo resume todo: el abrazo con su familia, entre su madre con el pulgar hacia arriba y su padre besándolo en la mejilla. Ahí no había un campeón lejano. Había un hijo, un hermano, un vecino, que había cumplido lo que se había propuesto. Para el Valle del Conlara, es un orgullo enorme. Que el primer finisher del Bike Everesting de Merlo sea un ciclista de Santa Rosa del Conlara muestra que acá hay una escuela de ciclismo de resistencia, con corredores que se forman en silencio, con esfuerzo, con sacrificio, y que pueden medirse con los mejores del país.

Facundo Quillay no subió el Everest. Subió, en bicicleta, el equivalente al Everest, en su tierra, en las sierras que conoce de memoria, delante de su familia, con el aliento de su pueblo. Y eso es hasta dónde pueden llegar la perseverancia, la disciplina y la pasión por el ciclismo cuando se nace y se pedalea en el Valle del Conlara.