¿Álvarez Pinto volverá a Turismo en camioneta nueva? Picco garantiza la continuidad

“El desafío es darle continuidad a lo que venimos haciendo”, dijo José Picco al asumir en Turismo y Cultura. Hay que reconocerle la modestia. Después de todo el esfuerzo de cambiar de ministro, el desafío consiste en que nadie se dé cuenta. Con semejante garantía de continuidad, hasta Álvarez Pinto podría volver un día y encontrar el despacho tal como lo dejó.

Por ahora, el exministro volvió a Merlo, donde al oficialismo le faltaban manos en el Concejo. Durante el interinato de Leonardo Rodríguez le habían rechazado tres proyectos de endeudamiento por hasta $1.900 millones. Álvarez Pinto retomó la intendencia y enseguida pidió permiso para girar en descubierto hasta $500 millones en el Banco Supervielle, a tasa variable. Para ordenar la interna, nada como empezar por la cuenta que nadie quería firmar.

En la cuenta personal, El Mosquito Puntano anticipó que el intendente cobraría cerca de $50 millones de indemnización por un accidente laboral durante su gestión municipal. Y en Mesa Cinco ya se armó el itinerario imaginario. Si algún día Álvarez Pinto pega la vuelta al Ministerio de Turismo en camioneta nueva, a Picco le queda un último desafío para garantizar la continuidad. Guardarle el lugar en el estacionamiento.