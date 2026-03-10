"Trato de hacer humor negro con lectura de la realidad"

El nuevo espectáculo de “Tato” Broda tiene una premisa central que busca, aunque no lo parezca, tranquilizar a sus seguidores: “Todos nos vamos a ir al infierno”, dice el humorista en una charla desde Chile, donde inició una gira que lo traerá el viernes 13 marzo a San Luis, una provincia que visita con frecuencia.

El show se llama “El gourmet del infierno” y se basa en el reconocido humor negro con el que el standapero construyó una carrera que ya lleva varios años de escenarios. Esa experiencia lo llevó a sortear algunos inconvenientes que tuvo con el público chileno en sus presentaciones del fin de semana pasado.

“Son cosas que me pasan en Chile y que no me pasan en Argentina, donde hay otra manera de ver las cosas. Soy consciente que mi manera de hacer humor es muy particular y que hay gente que se moleste por eso, pero la clave es la aceptación”, sostuvo el humorista en la charla con El Diario de la República.

Broda cree que aceptar las reacciones adversas de la gente es parte del trabajo y lo toma como una manera distinta de recibir su trabajo. De todos modos aclaró que a diferencias de otros colegas, a él no le suma que los espectadores abandonen la sala molestos, como le pasó en el país vecino. “Yo quiero hacer reír, siempre”, agregó.

La construcción de un código en el que el público acepte los chistes de “Tato” es un desafío que tomó con normalidad. El cómico describió que expone en sus shows las cosas que lo hacen reír a él y que a partir de eso busca una conexión con la gente. “Trato de hacer humor negro con una lectura de la realidad”, sostuvo, el cómico que toca temas sensibles como la muerte del fiscal Alberto Nisman, la desaparición de Loan, la muerte de Santiago Maldonado y la presencia de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Esas premisas y otras son las que traerá el fin de semana a San Luis, una provincia en la que –aseguró- se siente muy cómodo. “Fui varias veces, pero ahora hace mucho que no voy, por distintas razones. Me puse el objetivo de a partir de ahora ir una vez al año, ojalá pueda conseguirlo”.

El monologuista considera que All right, el espacio donde brindará el stand up, es “mi casa en San Luis”, una sensación que comparte con otros colegas con los que se relaciona.

Con “El gourmet...”, Broda quiere que la gente se relaje ante el conocimiento inexorable de su destino. “Ante eso –dijo- los invito a que saquen la maldad de adentro, a que entiendan que ya estamos condenados y que la única que nos queda es reírnos y seguir para adelante”.