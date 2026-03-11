El Gobernador designó a Juan Pablo Torres como secretario de Vivienda

El gobernador Claudio Poggi designó a Juan Pablo Torres como nuevo secretario de Vivienda, lo que marcó un nuevo cambio en su gabinete. El nombramiento se oficializó en la jornada de este miércoles, en el marco de una serie de ajustes en el equipo de gestión provincial.



Torres se desempeñaba como director de Inclusión Social desde octubre de 2024. Su llegada a la Secretaría de Vivienda se produjo tras la salida de Hugo ‘Pipo’ Rossi, el funcionario saliente, quien a partir de ahora se desempeñará como asesor del gobernador.



Esta modificación se sumó a la reciente renuncia de Federico Cacace a la Secretaría de Ambiente, ocurrida el pasado 6 de febrero. Estos movimientos reflejaron una reestructuración continua en el Gobierno de la provincia.



A lo largo de los primeros 26 meses de gestión, se registraron múltiples cambios en el organigrama oficial. El proceso incluyó la salida de distintos ministros y secretarios de diversas áreas del Estado.

