Cuando el cansancio no es solo estrés: la tiroides y los síntomas que solemos naturalizar

Vivimos cansados, apurados y muchas veces convencidos de que la falta de energía, los cambios en el peso o las alteraciones del ánimo forman parte inevitable del paso del tiempo o del ritmo actual. Sin embargo, detrás de esos síntomas que solemos minimizar puede estar funcionando en silencio una pequeña glándula capaz de influir en todo nuestro organismo y transformar profundamente nuestra calidad de vida: la tiroides.

En la consulta médica es frecuente escuchar frases similares. Personas activas, profesionales, madres, trabajadores y adultos mayores repiten explicaciones que parecen razonables: “debe ser estrés”, “estoy durmiendo mal”, “ya no tengo la energía de antes”. Muchas veces aprendemos a convivir con el cansancio, la dificultad para concentrarnos o los cambios corporales como si fueran inevitables. Pero no siempre lo son.

La tiroides, ubicada en la parte anterior del cuello, cumple un rol central en el equilibrio del organismo. Regula el metabolismo, la temperatura corporal, la energía diaria, el funcionamiento cardiovascular, el estado emocional e incluso la salud de la piel y el cabello. Cuando su funcionamiento se altera, el cuerpo puede desacelerarse o acelerarse sin señales evidentes al comienzo. La persona continúa con su rutina, adaptándose al malestar, creyendo que simplemente atraviesa una etapa más exigente de la vida.

La tiroides no suele gritar. Muchas veces susurra.

Argentina conoce desde hace décadas la importancia de su cuidado. En distintas regiones del país, entre ellas provincias del interior como San Luis, históricamente existieron problemas vinculados al déficit de yodo, un micronutriente esencial para la producción de hormonas tiroideas. La incorporación de sal yodada representó una de las grandes estrategias de salud pública del siglo pasado, permitiendo prevenir el bocio endémico y proteger el desarrollo neurológico de generaciones enteras.

El bocio endémico es el aumento del tamaño de la glándula tiroides que aparece con alta frecuencia en poblaciones que viven en determinadas regiones geográficas donde existe deficiencia crónica de yodo en la alimentación. Cuando el organismo no recibe suficiente yodo durante mucho tiempo, la glándula intenta compensar esa falta trabajando más y aumentando de tamaño, lo que produce el agrandamiento visible del cuello.

En la actualidad, los trastornos vinculados a la deficiencia de yodo son vigilados por organismos científicos especializados como la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología, que a través de la Comisión Argentina para el Control de los Desórdenes por Deficiencia de Yodo monitorea el estado nutricional de la población y promueve el control de la sal yodada. Estas recomendaciones coinciden con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que considera la deficiencia de yodo una de las principales causas prevenibles de alteraciones del desarrollo neurológico de origen nutricional.

En la práctica cotidiana, muchas alteraciones hormonales comienzan con síntomas que se minimizan: cansancio persistente, aumento o descenso de peso sin causa aparente, cambios en la piel, caída del cabello, trastornos del sueño o dificultades en la concentración. Sin embargo, estos signos pueden ser la manifestación inicial de desequilibrios endocrinos que impactan directamente en la calidad de vida.

Las enfermedades tiroideas pueden expresarse tanto con síntomas físicos como emocionales. El hipotiroidismo puede generar fatiga, lentitud mental, piel seca o aumento de peso, mientras que el hipertiroidismo suele asociarse a ansiedad, insomnio, palpitaciones o pérdida de masa muscular. La evidencia científica muestra que un tratamiento adecuado y personalizado mejora significativamente el bienestar general y previene complicaciones cardiovasculares y metabólicas.

Hoy sabemos que no alcanza solamente con tratar un valor de laboratorio alterado. El desafío actual es comprender al organismo como un sistema interconectado, donde metabolismo, emociones, microbiota intestinal y piel dialogan permanentemente entre sí.

El escenario también cambió. Ya no hablamos únicamente de carencias nutricionales evidentes, sino también del impacto del estilo de vida moderno sobre el sistema endocrino. El estrés sostenido, la mala calidad del sueño, el sedentarismo, los cambios en la alimentación y la exposición cotidiana a sustancias químicas ambientales pueden interferir en el delicado equilibrio hormonal.

Los síntomas muchas veces aparecen de manera silenciosa: cansancio persistente, dificultad para bajar de peso, caída del cabello, piel seca, ansiedad, tristeza inexplicable, intolerancia al frío o al calor o dificultades para concentrarse. Y, sin embargo, se naturalizan.

La medicina preventiva propone justamente detenernos antes. Escuchar esas señales tempranas permite detectar alteraciones tratables y evitar que el desgaste avance. Un chequeo clínico adecuado, acompañado por estudios de laboratorio indicados correctamente, puede marcar una diferencia enorme en la calidad de vida.

Desde mi experiencia como médica cirujana, con formación en nutrición y especialista en psiconeuroinmunoendocrinología, observo con frecuencia cómo muchos de los desequilibrios hormonales que vemos en la consulta no pueden comprenderse si se analizan de manera aislada. El organismo funciona como una red integrada donde el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el sistema endocrino y el metabolismo dialogan permanentemente entre sí.

Por eso, además del diagnóstico y tratamiento médico adecuado, resulta fundamental considerar los pilares que sostienen la salud cotidiana: una alimentación equilibrada con adecuada ingesta de nutrientes, descanso reparador, manejo del estrés y actividad física regular.

La salud empieza cuando dejamos de acostumbrarnos a sentirnos mal. Y muchas veces recuperar la energía perdida comienza prestando atención a aquello que parecía demasiado pequeño para importar.

Como la tiroides.