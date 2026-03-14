La estafa de los lotes en Villa Mercedes resuena en los medios nacionales

Lo que comenzó como una denuncia local se ha transformado en un caso de relevancia nacional. La magnitud de la estafa inmobiliaria, que involucra la venta irregular de terrenos municipales, captó la atención de las grandes redacciones nacionales. Medios de la talla de La Nación, Minuto Uno, Red Boing y La Cacharpaya se han hecho eco de la situación, poniendo bajo la lupa el accionar de la Justicia puntana y el drama de las familias afectadas.



La noticia, que escaló rápidamente en las agendas informativas, detalla cómo una mujer logró engañar a decenas de personas vendiendo tierras que, en realidad, pertenecían al Estado. El interés nacional radica no solo en el monto millonario del fraude, sino en la vulnerabilidad de los damnificados que entregaron ahorros de toda una vida.



El caso que conmociona a la ciudad



La justicia imputó recientemente a Mayte Reyna del Portugal Escudero por 15 hechos de estafa en concurso real. Según la investigación liderada por el fiscal Leandro Estrada, la mujer comercializaba cesiones de derechos posesorios sobre lotes que el municipio de Villa Mercedes ya había cedido a la Provincia para proyectos de vivienda social.



El esquema delictivo, según los reportes, presenta cifras impactantes:



33 familias damnificadas (al menos las registradas hasta el momento).

Pagos de hasta 10.000 dólares por lote.

Entrega de vehículos como parte de pago y ahorros en efectivo.

Un perjuicio económico total que podría superar los 330 millones de pesos.



Repercusión en la prensa



Mientras que La Nación y Minuto Uno hicieron foco en la operatoria legal y la imputación de la acusada, otros medios como Red Boing destacaron el impacto social del "sueño de la casa propia" transformado en pesadilla. La viralización del caso ha generado que la mirada pública nacional se pose sobre la próxima audiencia, donde la jueza Natalia Pereyra Cardini definirá la situación procesal de la imputada.



Por ahora, Villa Mercedes queda en el centro de un debate nacional sobre la seguridad en las transacciones inmobiliarias y la necesidad de controles más estrictos sobre la venta de derechos posesorios.

