El exceso de IA te vuelve invisible
Porque alguien tenia que decirlo: nos estamos pasando de rosca con la Inteligencia Artificial y no nos damos cuenta que lo que nos conecta con el otro es la imperfección humana. Por Sol Durini.
Entrás a las redes y de repente todos escriben igual. Leemos textos eternos que arrancan diciendo cosas muy robotizadas (sí, justamente) y forzadas.
O vemos flyers con esas imágenes hiper perfectas, con luces irreales y personajes de plástico que no transmiten nada.
Es horrendo. Y además es aburrido.
Entiendo perfecto la situación , te lo juro.
Emprender cansa, gestionar un negocio agota, y cuando descubrimos que la IA nos puede hacer todo en tres segundos, sentimos que nos resuelve la existencia
De mi parte, creo que delegarle tu voz 100% a un robot tiene un costo altísimo. Terminas volviéndote invisible.
Porque si tu marca suena exactamente igual que las otras diez mil que usaron el mismo prompt, perdés lo único que te hace diferente y que nadie te puede copiar: TU PERSONALIDAD. Tu sentido del humor, tu forma de explicar las cosas de manera simple, tu cercanía, tu voz real.
Esa impronta es la que genera confianza, coherencia de lo verdadero, que hace, por ejemplo que un posible cliente decida comprarte a vos y no a otro.
Ojo, no te digo que dejes de usar la tecnología, sería negarse a los avances que están a nuestro alcance.
La IA es una asistente brillante. Es fabulosa para tirarte ideas cuando estás bloqueado frente a la pantalla en blanco, para organizar tus tareas o para resumir información.
El problema grave es cuando la pasas de asistente a vocera oficial de tu vida.
Hoy, lo que conecta y retiene la atención del que está del otro lado de la pantalla, es la imperfección humana, lo auténtico de ser uno mismo, la impronta propia.
Un texto corto, escrito con tus palabras de todos los días, conecta mil veces más que un párrafo poético que suena a enciclopedia.
Comparto un mini consejo para quienes sienten que no pueden solos: Si pediste a la Inteligencia Artificial que te ordene las ideas para un posteo, lee lo que te armó una sola vez, luego, enviate un audio a vos mismo explicando de qué trata lo que querés subir. Transcribí ese audio tal cual. Esa cadencia, esas palabras simples y esa forma tan tuya de contar las cosas son tu verdadera voz.
Así, podemos aprovechar la tecnología sin perder nuestra esencia en el camino.
Sigamos queriendo ser más humanos porque esa forma única que tenés de ver y contar tu mundo es tu verdadera magia.
Más Noticias