Juana Koslay será sede de la jornada “Repensando el Negocio de la Cría”

La Agencia de Extensión Rural (AER) San Luis perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha organizado para este viernes lugar en el Sierras Hotel de Juana Koslay, una jornada denominada "Repensando el Negocio de la Cría".

La entrada, para la actividad que comenzará a las 08:00, es libre y es libre y gratuita pero requiere de inscripción previa en el siguiente formulario online: https://forms.office.com/r/xmvbhVxu6D

En la invitación pública que ha realizado, los responsables de AER San Luis indican que este encuentro será el puntapié inicial de la agenda técnica 2026, “diseñado como un espacio de convergencia entre la investigación científica, la visión de los profesionales del sector y la experiencia real de los productores”.

Destacan en la convocatoria que “el escenario ganadero actual nos desafía a ser cada vez más eficientes. Producir en el Chaco Árido exige no solo conocimiento del territorio, sino también la incorporación de tecnología clave y la gestión estratégica de los recursos para que los números del establecimiento cierren”.

Durante el seminario se abordará “una hoja de ruta técnica que va desde la gestión del recurso base hasta la frontera tecnológica del negocio; los pilares que hoy mueven la aguja de la rentabilidad en el rodeo”.

Temática y expositores

-Gestión del Recurso Base: Nuevas herramientas y experiencias locales en el manejo de pastizales y rolados (Dr. F. Murray).

-Biotecnología Reproductiva: El impacto real de la IATF como herramienta de mejora productiva (Msc. E. Huguenine).

-Transformación Digital: Aplicaciones prácticas, normativas y beneficios de la caravana electrónica (Med. Vet. R. Peñafort - InsighTs).

-Visión Estratégica: Análisis de los nuevos paradigmas que están transformando la actividad (Dr. A. Chuffolini - Teknal).

“Es una oportunidad clave para reflexionar, pensar estratégicamente, debatir entre colegas y llevarse herramientas concretas para aplicar directamente en el campo”, señalan en el cierre de la invitación.