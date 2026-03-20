Un camión estuvo ocho días varado en el barro por el pésimo estado de las rutas

El estado de las rutas provinciales en el interior de San Luis ha vuelto a encender las alarmas de los pobladores y productores de la región. Vecinos del departamento Pringles denunciaron que el tramo de la ruta 10, que conecta La Toma con La Puerta y Los Membrillos, se encuentra en condiciones deplorables y resulta absolutamente intransitable para cualquier tipo de vehículo.



La situación se agrava al llegar al empalme con la ruta 41, que se dirige hacia La Carolina, donde el deterioro del suelo ha bloqueado por completo el paso.



La gravedad del escenario quedó evidenciada en un episodio reciente que generó indignación en la comunidad: un camión quedó "enterrado" en el barro y permaneció varado durante ocho días consecutivos, interrumpiendo el tránsito de manera total.



Según relató el vecino José Pereira, quien difundió imágenes crudas del sector, el propietario del transporte tuvo que contratar y pagar de su propio bolsillo una máquina particular para poder liberar el vehículo, ante la imposibilidad de avanzar por sus propios medios.

Aunque hubo máquinas trabajando, el drama no está solucionado. Foto: gentileza José Pereira.



El reclamo de los usuarios apunta directamente a Vialidad Provincial. Según los testimonios recolectados, aunque algunas máquinas oficiales se hicieron presentes en la zona, no realizaron tareas de fondo ni brindaron la asistencia necesaria para paliar la emergencia.



"Es una vergüenza", sentenció Pereira, quien detalló que la ausencia de mantenimiento estatal efectivo ha dejado a los habitantes de la zona prácticamente aislados y a los trabajadores del volante expuestos a pérdidas económicas y riesgos físicos.

Los caminos, absolutamente deteriorados. Foto: gentileza José Pereira.



Actualmente, el sector se encuentra bajo una parálisis logística que afecta tanto al comercio local como al incipiente movimiento turístico de la zona. Los vecinos exigen que el organismo provincial deje de lado las soluciones paliativas y ejecute un plan de reparación integral que devuelva la transitabilidad a estas rutas vitales para la conectividad puntana, antes de que ocurran incidentes de mayor gravedad o el aislamiento se vuelva permanente.

