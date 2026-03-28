Mandaron a la cárcel al hombre que mató a machetazos a su madre

El matricidio que sacudió a la ciudad y a la provincia, fue cometido el pasado 18 de marzo, entre las 20:30 y las 21:00, en un domicilio ubicado en la calle Ivanowsky, donde el imputado convivía junto a su madre.

La fiscalía a través de Cecilia Framini y Maximiliano Bazla Cassina, reveló que el imputado golpeó a su madre con un arma de gran porte – un machete – y la atacó en diferentes partes de su cuerpo hasta que le causó la muerte. Al arribar la policía, el imputado permanecía dentro del domicilio – con una herida que se habría auto provocado – y con las puertas y rejas cerradas desde adentro. Como consecuencias de esas lesiones, el acusado fue intervenido quirúrgicamente en el hospital local.

Los fiscales descartaron la participación de terceras personas. También se refirieron a la causa de muerte y al informe preliminar de la médica forense que realizó la autopsia.

Desde el inicio de la audiencia, los funcionarios pidieron que se tuviera en contexto en el que intervienen en el hecho ya que el imputado cuenta con un certificado médico que denota una enfermedad mental. Sin embargo, explicaron que se encuentran a la espera del resultado de una evaluación psiquiátrica para determinar la imputabilidad o no del mismo. En ese sentido, puntualizaron que al momento de realizar la audiencia “Rotte revestía la calidad de imputable”.

Los fiscales, tras desglosar los hechos, solicitaron se formulen cargos en contra de Rotte como autor del delito de homicidio calificado, por el vínculo y por alevosía y solicitó como medida de coerción cuatro meses de prisión preventiva.

De igual modo advirtieron sobre la violencia desplegada, el peligro procesal y aseguró que es la única medida capaz de asegurar el fin del proceso, que es llegar a la instancia de juicio oral.

Cecilia Mithiaux y Noelia Páez, en representación de la Defensa no se opusieron a la formulación de cargos e informaron que su asistido no haría uso de la prórroga de detención.

Luego de escuchar a las partes, el juez Ortiz hizo lugar a las medidas planteadas por la Fiscalía y solicitó que al momento de ser trasladado al Servicio Penitenciario Provincial se acompañen la historia clínica y todos los informes médicos – incluidos los psicológicos o psiquiátricos elaborados durante los últimos días – a efecto de que se resguarde la integridad del imputado y de terceras personas.