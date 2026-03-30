Un amor florecido en cartas y en medio de la guerra

Tan emotivo como contar una historia de amor en medio de la guerra, el nuevo cortometraje de Juan Ever, un reconocido director merlino, resguarda y mantiene una relación amorosa que nació entre bombas, distancia y letras cargadas de un cariño lejano que se acercó, inevitable, con el tiempo.

Es la de sus padres, Cristina Stojanov y el suboficial de la Fuerza Aérea Argentina Carlos Omar Ortiz, quienes establecieron un vínculo epistolar mientras el militar combatía en Malvinas. La película se llama “Cartas de amor y de guerra” y tendrá su estreno el miércoles 1 de abril a las 19 en la Universidad Nacional de los Comechingones. Al día siguiente, en el mismo horario, habrá una proyección en Casa del Poeta.

Por un momento, Ever abandonó el terror, el género en el que hizo una carrera muy destacada en el cine de la provincia, y encaró un proyecto muy personal, cargado de una intimidad profunda. “Hace mucho que quería contar una historia acerca de la guerra, pero es un tema que no había podido abordar”, dijo el director a El Diario de la República.

Si bien la existencia de las cartas fue revelada por su madre hace muchos años, el realizador consideró que el primer acercamiento a hacer una película con ese contenido le llegó cuando filmaba “Desolación”, su anterior filme, que si bien no tiene vínculo con Malvinas, sí retrata una relación entre padre e hija. “De alguna manera –agregó Ever- eso me volvió a conectar con la relación que yo tenía con mi padre, y a partir de ahí con el tema de Malvinas”.

Lo que terminó de concretar la idea fue un curso sobre Inteligencia Artificial en el que conoció la aplicación Meta, con la que bajó algunas imágenes de la guerra, las compiló y llamó a los actores Luciana Castaño y Federico Sánchez para que le pongan voz a las cartas que se mandaron sus progenitores.

“Hice algunos cambios muy ligeros, con propósitos dramáticos, pero la historia está inspirada en cartas reales. Creo que el trabajo quedó muy bien”, dijo Juan, organizador además del festival “Merlo sangriento”, que este año irá por su quinta edición.

Ortiz, el padre del cineasta, falleció en 2012 y por su actuación en Malvinas recibió la Cruz al Heroico Valor en combate, una de las máximas condecoraciones del país, entregada por salvar la vida de un compañero durante la batalla. De esa historia, Ever hizo otro cortometraje llamado “Los olvidados”, narrado por el militar en el que reconstruye la acción por la que recibió el reconocimiento.