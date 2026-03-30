Santa Fe no sale de su asombro por el chico que fue armado a la escuela

José Goity, ministro de Educación de Santa Fe, habló en conferencia de prensa junto con otras autoridades provinciales y confirmó que el adolescente que fue armado a la Escuela Normal N° 40 Mariano Moreno, en San Cristóbal y mató a un compañero “no registra antecedentes en el sistema educativo”.

“Tenemos algunos datos y certezas, además de cuestiones que ya estamos trabajando. Sabemos que van a surgir interpretaciones e hipótesis, pero tenemos que ponernos del lado de la comunidad”, manifestó Goity, quien además expuso que “no existen antecedentes de casos así en la provincia”.

En la conferencia también participó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien expresó sus condolencias y puso a disposición todas las áreas del Gobierno provincial para la ciudad: “Estamos en contacto con los padres de la víctima y sabemos que no hay palabras, ni actos, que puedan remediar esta pérdida".

Mientras tanto, seis pacientes permanecen en el hospital local de San Cristóbal con heridas superficiales y en condición estable, mientras que otros dos jóvenes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”, luego del ataque a tiros.

En esa institución médica se encuentra un chico, de 13 años, que ingresó en código rojo, pero actualmente está lúcido y hemodinámicamente estable por lo que será trasladado al Hospital Alassia (Santa Fe) para atención de mayor complejidad.

A su vez, hay otro varón, de 15 años, que debió ser trasladado para controles de rutina por heridas superficiales, sin gravedad ni activación de código de emergencia.

“Los equipos de Salud Mental de la Provincia de Santa Fe brindan contención interdisciplinaria a heridos y familiares en ambos centros de salud, en coordinación con el despliegue interministerial del Gobierno Provincial”, señala el escrito.