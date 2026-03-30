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Luis Soloa, Fer y Facu, un clásico que vuelve a encender Roma Multiespacio

El trío vuelve al lugar donde mejor se siente para dar un show que promete baile, alegría e innovación. "No hay un recital igual al otro", dijeron.

Por redacción
| Hace 3 horas

Con un show cargado de alegría, innovación y un repertorio que invita a bailar de principio a fin, el trío puntano conformado por Luis Soloa, Fer y Facu se presentará este sábado 4 de abril en Roma Multiespacio.

 

 

La propuesta promete una noche a lo grande, con una puesta en escena pensada en cada detalle y un despliegue musical que se convirtió  en sello distintivo del grupo.

 

 

Desde la organización destacaron que cada presentación es única: “No hay show igual al anterior. Siempre buscan innovar, llevarle algo nuevo al público y sorprender en cada momento para que la gente disfrute y baile sin parar”.

 

 

El trío se ha consolidado como una de las propuestas más convocantes de la música tropical local y se destaca por su energía en vivo, la conexión con el público y un estilo de interpretación que ya forma parte de la identidad cultural sanluiseña.

 

 

Además, el evento busca agasajar a los invitados en un espacio que se prepara para ofrecer un show integral, donde cada detalle está pensado para brindar comodidad, calidad y una experiencia superior. Con un amplio sector para bailar y una puesta diseñada para el disfrute total, la noche tendrá como protagonistas a quienes asistan, invitándolos a vivir la música desde adentro.

 

 

Una vez más, Luis, Fer y Facu prometen dejar su huella en el escenario con un espectáculo que combina ritmo, carisma y una experiencia pensada para disfrutar de principio a fin.

 

 

Desde la organización informaron que las entradas se adquieren en el mismo predio el día del evento a un valor de 8 mil pesos. El recital será en Gervasio Escudero, a 50 metros de Ruta 3, detrás del circo.

 

 

Una cita obligada para los amantes de la música tropical en San Luis.

 

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