Luis Soloa, Fer y Facu, un clásico que vuelve a encender Roma Multiespacio

Con un show cargado de alegría, innovación y un repertorio que invita a bailar de principio a fin, el trío puntano conformado por Luis Soloa, Fer y Facu se presentará este sábado 4 de abril en Roma Multiespacio.

La propuesta promete una noche a lo grande, con una puesta en escena pensada en cada detalle y un despliegue musical que se convirtió en sello distintivo del grupo.

Desde la organización destacaron que cada presentación es única: “No hay show igual al anterior. Siempre buscan innovar, llevarle algo nuevo al público y sorprender en cada momento para que la gente disfrute y baile sin parar”.

El trío se ha consolidado como una de las propuestas más convocantes de la música tropical local y se destaca por su energía en vivo, la conexión con el público y un estilo de interpretación que ya forma parte de la identidad cultural sanluiseña.

Además, el evento busca agasajar a los invitados en un espacio que se prepara para ofrecer un show integral, donde cada detalle está pensado para brindar comodidad, calidad y una experiencia superior. Con un amplio sector para bailar y una puesta diseñada para el disfrute total, la noche tendrá como protagonistas a quienes asistan, invitándolos a vivir la música desde adentro.

Una vez más, Luis, Fer y Facu prometen dejar su huella en el escenario con un espectáculo que combina ritmo, carisma y una experiencia pensada para disfrutar de principio a fin.

Desde la organización informaron que las entradas se adquieren en el mismo predio el día del evento a un valor de 8 mil pesos. El recital será en Gervasio Escudero, a 50 metros de Ruta 3, detrás del circo.

Una cita obligada para los amantes de la música tropical en San Luis.