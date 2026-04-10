Cortocircuitos ardientes en el gremio de los docentes de Enseñanza Técnica

“Hablan del lado que les conviene y del desconocimiento”. Borja Orozco, secretario general de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) salió al cruce de las acusaciones de falta de transparencia en el proceso de renovación de autoridades previsto para el 5 de mayo e informó que se ha llevado a la justicia las serias anomalías en los avales que presentaron las dos listas opositoras, la Naranja y Roja.

“Las firmas apócrifas detectadas configuran un delito penal y fueron corroboradas por un perito calígrafo con un informe claro, específico y minucioso”, afirmó el dirigente.

El 5 de mayo está prevista la elección de las nuevas autoridades en el gremio que tiene unos 2700 afiliados distribuidos en toda la provincia. Borja Orozco va por la reelección con la lista “Celeste y Blanca 15 de noviembre”, fecha en la que se conmemora el Día de la Educación Técnica.

“Los argumentos de las listas encabezadas por Orquera y Ambroggio son flacos y hablan del desconocimiento. Acá no se quiere proscribir a nadie y no hay nada oscuro. Además, el proceder que tienen con violencia e insultos no tienen nada que ver con un gremio docente”, sostuvo Borja Orozco.

Una de las exigencias de la Junta Electoral es la presentación de avales correspondientes al 3% del padrón. La lista Naranja “Construyamos Juntos” encabezada por Ceferino Orquera presentó 100 y la Roja, presidida por Nahuel Ambroggio, 95. La oficialista, con Borja Orozco al frente, consiguió 250 avales.

En el análisis de esos respaldos a las postulaciones surgieron supuestas firmas truchas en las dos listas opositoras, lo que derivó en la intervención de una perito calígrafa que detectó “que había nueve firmas truchas en ambas listas”, confió Orozco.

Ante esta situación, los referentes de las listas “observadas” quisieron corregir la situación, pero la Junta Electoral no les hizo lugar porque las presentaciones eran extemporáneas.

Orozco también detalló que otra irregularidad que se constató es que en los avales de los opositores “había firmas dobles, es decir que los candidatos eran avalistas y como no llegaban al 3% exigido, la Junta Electoral no oficializó sus listas”.

En cuanto a los cuestionamientos a la conformación de la Junta Electoral provincial, Orozco aseguró que nunca estuvo en situación de acefalía. “Los dos integrantes que fueron reemplazados con conocimiento de la Junta Electoral Nacional debieron irse por cuestiones de salud. Uno presentó un certificado médico porque debe ser operado del corazón y el otro tiene problemas de presión”.

“Los argumentos de las listas encabezadas por Orquera y Ambroggio son flacos y hablan del desconocimiento. Acá no se quiere proscribir a nadie y no hay nada oscuro. Además, el proceder que tienen con violencia e insultos no tienen nada que ver con un gremio docente”, sostuvo Borja Orozco, quien además aclaró que todo lo que se hace en el gremio, incluso los movimientos económicos, se hacen con la correspondiente “notificación y permiso de la comisión directiva nacional”.

“Todos los años nuestro contador presenta los balances y se so envía al contador del gremio a nivel nacional. Entonces los cuestionamientos que nos hacen son desde el desconocimiento”, insistió.