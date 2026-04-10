Con el oso recargado, la Rewind fest invita a una fiesta para rebobinar

Este sábado 11 de abril, Roma Multiespacio se prepara para recibir una propuesta pensada para quienes disfrutan de la buena música, los recuerdos y las experiencias que trascienden el tiempo. Llega “Rewind Fest”, un evento que invita a viajar a través de los grandes hits que marcaron distintas generaciones: Don Omar, Daddy Yankee, La champion y los mejores “temaikenes” de la vieja escuela.

“Rewind” es una fiesta que recorre el país en formato gira y que también ha cruzado fronteras, por lo que se consolidó en Brasil, Uruguay y Paraguay. Con más de 10 años de trayectoria, la organización logró posicionarse como una de las propuestas más convocantes que pasó de realizar cuatro fiestas mensuales a más de 18 en la actualidad, lo que refleja su crecimiento y éxito rotundo en distintos puntos de la región.

Además, una de sus claves es la constante renovación: cada edición es única, con propuestas que se actualizan para sorprender al público en cada oportunidad.

Con una puesta técnica de primer nivel, sonido de alta calidad y un espacio ideal para bailar, la noche promete convertirse en un verdadero punto de encuentro para amigos, parejas y amantes de la música que buscan revivir esos momentos inolvidables que solo ciertos temas pueden generar.

La experiencia se completa con diferentes atractivos pensados para potenciar la diversión: quienes lleguen temprano podrán disfrutar de promociones 2x1 en cerveza, juegos interactivos, stand de glitter y una de las sorpresas más esperadas de la noche: el Oso de Rewind, que en esta oportunidad llega recargado con una gran cantidad de tragos para regalar al público.

La organización destacó que el objetivo es ofrecer una noche distinta en San Luis, donde los asistentes sean los verdaderos protagonistas, en un ambiente cómodo, seguro y pensado para disfrutar al máximo.

Las entradas ya se encuentran a la venta y se espera una gran convocatoria, por lo que recomiendan adquirirlas con anticipación.

Roma Multiespacio continúa consolidándose como uno de los principales escenarios para eventos en la provincia, apostando a propuestas innovadoras y de calidad para el público local.

Fecha: Sábado 11 de abril, 00 HS

Lugar: Roma Multiespacio

Evento: Rewind

Entradas: Disponibles anticipadas en passline (link en Intagram Multiespacio Roma) o escaneando el siguiente QR.

Una noche para volver a sentir, bailar y recordar. Una noche para hacer “Rewind”.