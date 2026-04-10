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Una escuela de Tilisarao

El recuerdo de Malvinas, a 2192 kilómetros de distancia

El Centro Educativo 12 "Leopoldo Lugones", de Tilisarao, invitó a los ex combatientes que viven en la localidad para descubrir una placa que mantiene la memoria pese al tiempo.

Por redacción
| Hace 2 horas

Los homenajes a los héroes de Malvinas continúan a casi una semana de la fecha en la que el almanaque recuerda la guerra. En una escuela de Tilisarao, los dos ex combatientes de esa localidad fueron recibidos por alumnos y profesores para un sentido acto.

 

 

El emotivo momento sucedió en el Centro Educativo N°12 "Leopoldo Lugones" de la localidad del valle del Conlara, que invitó a Marcelo Nollac y Gustavo Silva, dos ex soldados que viven en el pueblo, para hacerles un homenaje.

 

 

El encuentro, del que participaron los estudiantes de la primaria y la secundaria, tuvo un atractivo especial cuando se inauguró una placa que señala los 2192 kilómetros que separan la escuela de Puerto Argentino, la capital de Malvinas. El cartel quedó en la puerta de la escuela.

 

 

El centro educativo Lugones dijo que “malvinizar y expandir la medida es uno de los objetivos” de la comunidad y señaló que la señalización coloca a la escuela como pionera en ese tipo de homenajes.

 

 

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