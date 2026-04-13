Funcionarios (hijos de funcionarios) en el otro extremo del ajuste

El ajuste que propone el Gobierno provincial parece no abarcar a todos los estratos, tal como se prometió en un primer momento. La semana pasada dos hechos –uno difundido en redes sociales, el otro oculto bajo todas las llaves posibles- contrastaron contra la supuesta austeridad que señala la administración de Claudio Poggi.

Uno de los ejemplos que salió a la luz fue el de Ana María Novillo, quien ostenta el cargo de Subdirectora de Gestión Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, una suerte de encargada del Plan de Inclusión en el Departamento Pringles, y no se ruborizó en compartir fotos con su familia en Río de Janeiro, donde pasó unos días de merecidas vacaciones.

La funcionaria es hija de Dominga Torres, toda una celebridad tomense debido a su pasado como intendenta, diputada provincial y abanderada en pedir la reelección del gobernador, hace ya unos meses, cuando Poggi no había presentado aún su intención de reformar la Constitución Provincial.

Novillo se mostró en bikini, muy suelta de cuerpo, en las playas brasileña y generó la indignación de los empleados del Plan, quienes, con un sueldo de 480 mil pesos al mes, no tardaron en expresarse en las redes sociales.

A diferencia de la ostentación de la mujer, José Mastronardi, hijo del polémico funcionario merlino Gonzalo Mastronardi, celebró su casamiento con una opulenta fiesta el fin de semana, lleno de invitados del ministerio, entre ellos el propio Juan José Álvarez Pinto, que tuvieron que someterse a la estricta orden de no filmar nada de lo que sucedía en la celebración.

Mastronardi hijo ocupa un puesto dudoso en el organigrama del Ministerio de Turismo y Cultura: aunque en realidad está asignado a otro área, por ahora se desempeña como Jefe del área comunicación personal del ministro. Su trabajo consiste, básicamente, en filmar a Álvarez en sus presentaciones públicas, viajes al exterior incluidos.