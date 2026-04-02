Pluriempleo para subsistir: el drama de los trabajadores puntanos para llegar a fin de mes

Históricamente reconocida como un polo de progreso y desarrollo industrial, la provincia de San Luis atraviesa hoy una de las etapas más complejas de su historia económica reciente.

Aunque la realidad local se encuentra inevitablemente atada a la inestabilidad macroeconómica de la Argentina, la preocupación crece entre los ciudadanos ante lo que perciben como una ausencia de acciones gubernamentales concretas para proteger el empleo y sostener el consumo interno.

En la actualidad, la preocupación principal en los hogares de San Luis no es el ahorro o el crecimiento, sino la supervivencia diaria. Con alquileres que han experimentado subas asfixiantes y productos de primera necesidad —alimentos, higiene y limpieza— con precios que parecen no tener techo, llegar a fin de mes se ha convertido en una meta inalcanzable para muchos.

Esta situación ha transformado la rutina de los trabajadores, tanto del sector público como del privado, quienes ya no trabajan para progresar, sino simplemente para no caer bajo la línea de indigencia.

El fenómeno del pluriempleo y las "changas" ha dejado de ser una excepción para transformarse en la regla. Romina, una docente de nivel primario que alquila una vivienda en la capital, reflejó el agotamiento de gran parte de su sector: “No me alcanza. Tengo un alquiler que ya supera los 500 mil pesos y no vivo en una mansión. Me la rebusco manejando Uber y estoy agotada. Mi marido está en una fábrica con el miedo constante a los despidos, así que también vende productos de bazar y maneja la aplicación en su tiempo libre”, relató en diálogo con este medio.

La situación se repite en la zona norte de la ciudad, donde Maximiliano, empleado de un kiosco, describió una realidad de "esclavitud moderna" para intentar cubrir sus gastos. A sus ocho horas de jornada habitual, le suma feriados, horas extras y la venta ambulante de ropa, pan casero y viandas. “Me las rebusco como puedo, pero nada es suficiente”, lamentó con frustración.

El impacto de la crisis no se limita a los centros urbanos más densos. En el interior provincial, la percepción es similar. Omar, residente del sur de San Luis, observó cómo incluso los servicios básicos como el transporte se han vuelto prohibitivos.

“Tengo mi trabajo, pero no rinde. Vendo huevos y hago viandas para llegar con lo justo”, comentó, evidenciando que el malestar económico atraviesa toda la geografía puntana, desde los pueblos hasta la capital, dejando a los trabajadores en una carrera desigual contra la inflación.