Independiente Rivadavia hizo negocio ante Banfield

Banfield empató 0-0 con el líder Independiente Rivadavia de Mendoza, en condición de local, en el marco de la decimoquinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. De esta forma los mendocinos ampliaron su ventaja sobre su escolta, River Plate.

En el estadio Florencio Sola, ambos equipos no se pudieron sacar ventajas en un encuentro trascendental para las aspiraciones del ´Taladro´ en este campeonato, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Con este resultado, el equipo de Pedro Troglio alcanzó los 14 puntos, se mantuvo en la duodécima posición y, matemáticamente, se despidió de la lucha por la clasificación a playoffs ya que debe ganar los dos partidos restantes y esperar una serie de resultados.

En la próxima fecha, Banfield visitará a Atlético Tucumán, el domingo a las 20 en el estadio Monumental José Fierro.

Por su parte, el equipo de Alfredo Berti alcanzó los 30 puntos y se mantiene como líder absoluto de la Zona B, ahora a 4 puntos de diferencia del escolta River que, el domingo por la tarde en el estadio Monumental, perdió 1-0 ante Boca en el Superclásico del fútbol argentino.

En la próxima fecha, Independiente Rivadavia recibirá a su clásico rival Gimnasia, el domingo desde las 15 en el estadio Bautista Gargantini. Este partido no se disputa desde el Campeonato Nacional 1982 cuando la ´Lepra´ derrotó 2-0 al ´Lobo´ en condición de local.

Gran alegría de los santiagueños

Central Córdoba de Santiago del Estero consiguió un triunfazo ante Platense como local por 4-3 en un partido correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Alfredo Terrera.

Los goles del “Ferroviario” los convirtieron Alejandro Maciel, a los 24 minutos del primer tiempo, y Fernando Martínez, a los 35’ del mismo periodo, mientras que Ezequiel Naya y Diego Barrera, hicieron lo propio a los 5’ y 31’ del complemento, respectivamente.

Para el “Calamar” anotaron Franco Zapiola, para abrir el marcador a los 20 minutos de la etapa inicial, Kevin Retamar, a los 21’ de la segunda parte, y Bautista Merlini, a los 42’.

Con este resultado, los dirigidos por Lucas Pusineri sumaron tres puntos importantes, pero continúan lejos de poder alcanzar los playoffs del campeonato local cuando restan dos jornadas (6 puntos) por delante. Si bien están a cuatro unidades de Defensa y Justicia -último clasificado de momento-, entre medio se ubican Platense (11°), Instituto (10°) y San Lorenzo (9°).

Igualdad en el Bajo Flores

San Lorenzo empató 0-0 con Vélez, en condición de local, en el marco de la décimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Pedro Bidegain y con cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, ambos equipos no se pudieron sacar ventaja en un partido chato y friccionado.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Álvarez quedó en la novena posición con 19 puntos, fuera de la zona de playoffs. En la próxima fecha, visitará a Platense el viernes desde las 21.30 en el estadio Ciudad de Vicente López.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto no pudo recuperar el liderazgo de la Zona A y quedó como escolta con 26 puntos, a uno de Estudiantes de La Plata. En la próxima fecha, recibirá a Unión de Santa Fe el lunes a las 18.45 en el estadio José Amalfitani.

Barracas no pudo con el "Pirata"

Barracas Central empató 0-0 con Belgrano de Córdoba, en condición de local

En el estadio Claudio Fabián Tapia, ambos equipos no se pudieron sacar ventajas en un encuentro trascendental por la clasificación a los playoffs. En el complemento, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el defensor de Belgrano, Leonardo Morales, fue expulsado a los 34 minutos por el árbitro Nicolás Lamolina con asistencia del VAR.

Con este resultado, el equipo de Ruben Darío Insua alcanzó los 20 puntos, escaló a la séptima posición y se volvió a meter en la zona de playoffs, desplazando de la misma a Racing que empató el domingo 1-1 ante Aldosivi de Mar del Plata.

Justamente, la ´Academia´ será el próximo rival de Barracas Central, el viernes desde las 21.30 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda.

Por su parte, el equipo de Ricardo Zielinski llegó a las 23 unidades y se mantiene en la quinta posición de esta Zona B. En la próxima fecha, buscará sellar su pase a los playoffs cuando reciba a Gimnasia La Plata, rival directo en esta lucha, el próximo domingo desde las 17.30 en el estadio Julio César Villagra.