Una siesta de gloria para el deporte de San Luis en Panamá

El deporte de San Luis vivió una siesta de oro y plata en los juegos suramericanos de la juventud. En simultáneo, el pesista Álvaro Matricardi y la taekwondista Melissa González Vega obtuvieron medallas y dejaron en en el podio continental a la competencia puntada



Los caprichos de la agenda y del calendario hicieron coincidir a los últimos puntanos del certamen. También fue coincidente el resultado: ambos estuvieron en el podio y disputaron mano a mano la final con atletas colombianos.

La lágrimas de Melissa al ganar un durísimo combate contra María Gómez en la final fueron el cierre de oro para un ciclo tan brillante como exigente.

La jornada comenzó sobre el mediodía panameño con González y un gran triunfo ante la local Amira Griga, a quien venció con autoridad por 2 a 0. Eso le permitió disputar la final ante la combativa Gómez.



La puntana tuvo una muy destacada actuación en el torneo, que la posiciona como una de las más importantes taekwondistas a nivel continental en la categoría de menos de 63 kilos. Fue la primera medalla de oro del deporte de combate para la delegación argentina en los Juegos.



Otro que coronó su enorme esfuerzo con una medalla fue el villamercedino Álvaro Matricardi en levantamiento de pesas, que tuvo una dura contienda contra el colombiano David Linares Peña, quien obtuvo la presea dorada.



La tarea de Álvaro fue notable: en arranque levantó 105 kilos y en envión alcanzó los 132, con los que validó la plata tan esperada.