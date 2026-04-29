Ahora son cuatro los policías detenidos por la muerte de Magalí en Santa Rosa

Los cuatro policías acusados por la muerte de Magalí Morales en una comisaría de Santa Rosa del Conlara sufrieron un duro revés en la causa judicial que investiga el hecho. La Justicia determinó no solo que los dos oficiales que están presos continúen en esa condición, sino que además las mujeres policías que estaban procesadas pero en libertad también sean encarceladas por tres meses.

La resolución tomada por el Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial enterró cualquier esperanza para los oficiales de obtener la libertad en el corto plazo y tendrán que esperar la resolución del debate oral –que promete ser largo- para definir su situación.

La respuesta judicial a los recursos de apelación y revisión realizados por las defensas de los imputados fue lapidaria en contra del subcomisario Heraldo Reynaldo Clavero, el oficial principal Marcos Dionisio Ontiveros, la sargento ayudante María Eugenia Arguello y la oficial Victoria Johana Paola Torres, a quienes se les atribuyen distintos delitos vinculados con la detención y muerte de Morales.

Más allá de que era difícil que la Justicia en esta etapa disolviera las preventivas de Clavero y Ontiveros, la detención de las oficiales resultó sumamente sorpresiva, y respondió a un planteo de los representantes legales de la familia de Magalí. La resolución llegó en un momento en que la familia de los policías detenidos redobló las protestas en contra de las preventivas.

Ahora, Arguello y Torres –en principio imputadas por delitos menores como omisión de denunciar torturas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión o retardo de actos de oficio- quedaron acusadas como coautoras del delito de torturas seguidas de muerte y tendrán que continuar su proceso en la prisión.

La resolución reconoce la existencia de distintas hipótesis sobre el caso.