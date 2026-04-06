Apuntan por el "abandono total" de las calles en Quines; aseguran que son "intransitables"

La paciencia de los habitantes de Quines parece haber llegado a su límite. A través de reiteradas quejas en redes sociales, los vecinos manifiestan su profunda preocupación y enojo por el estado crítico de las calles, una problemática que afecta a "gran parte del ejido urbano", independientemente de si se trata de zonas periféricas o más céntricas.



Entre las pruebas aportadas por los lectores, se destaca un video que muestra las condiciones de la calle Teodoro Llanos, en el tramo que va desde la Ruta 79 hasta la Avenida Pringles.



Las imágenes son elocuentes: pozos profundos, acumulación de sedimentos y una calzada prácticamente devorada por la falta de mantenimiento estructural.



Los vecinos aseguran que la situación genera un temor constante a romper los vehículos y representa un riesgo físico para quienes circulan en motocicleta o bicicleta, debido a la profundidad de los baches.



El drama que afecta a los barrios y al pavimento



El problema no se limita a un solo sector, ya que al menos cinco de los barrios más representativos de la localidad evidencian el mismo drama.

La situación se agrava exponencialmente tras las lluvias, pero los denunciantes advierten que la desidia es constante.



Mientras las calles de tierra presentan surcos que impiden el paso, las arterias asfaltadas están cubiertas de baches, arena y grandes cúmulos de agua que ocultan las irregularidades del suelo, convirtiendo el tránsito en una tarea de alto riesgo.



Críticas a la gestión



El malestar de la comunidad apunta directamente contra la administración municipal. Los vecinos sostienen que el pueblo se encuentra en un estado de "abandono total" y critican que la intendencia le otorgue prioridad a otras cuestiones en lugar de encargarse de la infraestructura básica.



Según el relato de los habitantes, la falta de mantenimiento vial es solo una parte del problema, ya que también exigen una intervención urgente sobre los basurales clandestinos y la creación de un área de zoonosis que regule el abandono de animales, temas que consideran urgentes para la salud y seguridad de Quines.