Otro dato de la economía puntana paralizada: las exportaciones en baja

El parate económico que vive la provincia se refleja en varios aspectos de la vida cotidiana, como las exportaciones, una actividad en la que San Luis tiene un peligroso estancamiento de acuerdo a las cifras que dio a conocer el INDEC y que la posicionan como una de las peores a nivel nacional y, por lejos, la más relegada de Cuyo.

Según un informe sobre el origen provincial de las exportaciones, las ventas de productos que San Luis envía afuera del país representan apenas el 0,8 del total nacional y arañan el 16 por ciento de la región, con el agravante de que allí el total se divide solo entre tres provincias: San Juan y Mendoza además de San Luis.

La provincia creció solo un dos por ciento en 2025 respecto a 2024, un aliento ínfimo para un movimiento económico que aparece fundamental en la nueva era. Con 686 millones de dólares recaudados de las exportaciones, San Luis es una de las provincias que menos recibió al respecto, apenas por encima de Jujuy, Tierra del Fuego y las provincias del Litoral.

El INDEC reveló además que la administración de Claudio Poggi disminuir el comercio exterior un 22 por ciento respecto al 2022, cuando se recaudaron 880 millones de dólares por ventas de productos puntanos a otros países.

Para aumentar los alarmantes datos que tiene la provincia, el INDEC informó que en dos de los cuatro rubros en los que se mueven las exportaciones hubo una notable baja en los números y en un tercero la cifra se mantuvo estable. Solo en la venta de los Productos Primarios, San Luis tuvo un crecimiento del 16 por ciento, con los cereales como el principal subrubro exportado y las semillas y frutos oleaginosos como estandartes del aumento.

Pero ese mismo porcentaje es el que bajó en Manufacturas Agropecuarias, agravado por el 2,5 por ciento que descendió respecto al año pasado la venta de las Manufacturas Industriales. En Combustible y energía el comercio exterior puntano estuvo paralizado.