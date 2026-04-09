El PJ de San Luis rechazó el alineamiento de Milei en el conflicto de Medio Oriente

El Partido Justicialista (PJ) de San Luis emitió un contundente pronunciamiento frente a la reciente escalada militar en Medio Oriente, marcada por el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán.



Mediante un documento oficial, el peronismo puntano manifestó su "profunda preocupación" por la posición adoptada por el presidente Javier Milei, a quien acusaron de buscar un alineamiento político e ideológico automático con potencias extranjeras, rompiendo con la tradición histórica de la política exterior argentina de no involucrarse en conflictos ajenos.



Para el PJ sanluiseño, el escenario internacional actual es de "enorme tensión", caracterizado por ataques, amenazas cruzadas y una "escalada retórica" alarmante por parte de líderes mundiales.



En ese contexto, el comunicado reafirmó la vigencia de la doctrina peronista de la "Tercera Posición", una postura basada en la defensa de la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y la búsqueda permanente de la paz, sintetizada en la histórica frase de Juan Domingo Perón: "Ni yanquis ni marxistas, peronistas".



Desde la perspectiva doctrinaria vertida en el documento, Argentina debe ser siempre un "factor de equilibrio y de paz en el mundo", y no un actor que subordine sus intereses a potencias extranjeras.



El PJ advirtió que cuando un jefe de Estado toma una postura de tal magnitud, lo hace en nombre de toda la Nación, por lo que no puede responder a una decisión personal, ideológica o circunstancial.



En este sentido, señalaron que comprometer al país diplomática y políticamente sin debate institucional ni consenso democrático amplio implica un "riesgo innecesario" que podría afectar la seguridad nacional, las relaciones diplomáticas y el comercio internacional.



Por otro lado, el texto expone un fuerte llamado de atención a la propia dirigencia peronista a nivel nacional. Resulta llamativo para el PJ local que, frente a las definiciones del gobierno de Milei, ningún dirigente de peso del peronismo en el país haya adoptado hasta el momento una posición pública clara y contundente respecto a la postura del presidente de la Nación en este conflicto internacional.



Finalmente, el documento cierra con una dura crítica a la gestión de las prioridades tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales, incluido el de San Luis. El PJ instó a la dirigencia política a concentrar sus esfuerzos en los problemas reales y cotidianos de los argentinos, como la falta de empleo, la creciente inseguridad, la caída del poder adquisitivo y la difícil situación de los jubilados, en lugar de involucrarse en guerras extranjeras.