Poggi quiebra el gabinete ante una crisis política irreversible y una gestión paralizada

En las últimas jornadas, el gobernador Claudio Poggi inició una poda en su organigrama estatal. Lo que oficialmente se presenta como una medida para optimizar recursos, en los pasillos de Terrazas del Portezuelo se lee como una maniobra de supervivencia. La gestión atraviesa una crisis política profunda que ha dejado al descubierto una "convergencia" de fuerzas que nunca terminó de consolidar.



La intención detrás de este movimiento es doble: intentar aplacar el malestar de una ciudadanía asfixiada por la pobreza, la falta de empleo, comercios e industrias que bajan sus persianas, y garantizar que todas las decisiones pasen exclusivamente por el filtro de la denominada "mesa chica" o "Grupo LoLa". Este círculo cerrado, con fuertes influencias de sectores señalados como "valijeros", busca blindar la administración de voces disidentes y críticas externas.



El desfile de las áreas eliminadas



La lista de dependencias tachadas es extensa y toca puntos sensibles. Entre las más polémicas se encuentra la Secretaría de Ética Pública, que estuvo bajo la mirada de la justicia por el escándalo del robo de la cosecha de maíz valuada en 2 millones de dólares vinculado a Ricardo Bazla.



También desapareció la Secretaría de Vinculación Interjurisdiccional de "Gaba" González Riollo, recordada más por el intento de venta de la Casa de San Luis en Buenos Aires que por su gestión real.



En el área de Comunicación, la salida de Diego Masci marca el fin de una etapa de despilfarro millonario en promociones turísticas con figuras de la farándula nacional que no trajeron beneficios reales a la provincia. Pese al fracaso en la gestión y los señalamientos por pauta millonaria, Masci mantendrá su refugio dentro de la estructura del Grupo LoLa. Es hombre de confianza de Poggi.



El golpe a la ciencia y el avance sobre el radicalismo



Quizás el mayor retroceso estratégico sea el desmantelamiento del Ministerio de Ciencia e Innovación. Al eliminar esta cartera, el gobierno parece tirar por la borda años de progreso tecnológico, poniendo un freno deliberado al desarrollo local.



Asimismo, la salida de Daniel Berro de Ambiente y Desarrollo Sustentable —quien no llegó a cumplir dos meses en el cargo— se interpreta como el desplazamiento definitivo del radicalismo para dar lugar a sectores afines a Frontera y Moriñigo, a quienes es complejo identificar políticamente por sus actitudes camaleónicas.



El sector salud tampoco quedó exento: el desplazamiento de Berta Arenas en el Hospital de Villa Mercedes para colocar a Renzo Camera refuerza la idea de un reparto de cargos entre amigos del poder.



El fin de Asuntos Institucionales y la sombra del PANE



La estocada más reciente fue la eliminación de la Secretaría de Asuntos Institucionales y Enlace Parlamentario. José Giraudo quedó fuera del esquema principal y su área será absorbida por la Secretaría Legal y Técnica.



Esta movida se suma a la eyección de Laura Capardo del PANE, una dependencia asediada por denuncias de comida en mal estado y sospechas de corrupción vinculadas a Federico Trombotto. Fue la prueba más clara de que al gobierno nunca le interesó la generación de empleo: en vez de bregar para que las familias coman en sus hogares, unidas, el Ejecutivo prefiere que los chicos coman en la escuela y sus padres sigan asfixiados por la crisis.



Un clima de incertidumbre y parálisis



Mientras el Gobernador termina de delinear la nueva Ley de Ministerios que enviará a la Legislatura, el nerviosismo se apodera de las áreas que aún resisten. En Educación, el clima es de terror: despidos arbitrarios, persecuciones políticas y salarios de miseria mantienen a los docentes en alerta.



Situaciones similares se viven en Turismo y Cultura, áreas que bajo el mando de Juan Álvarez Pinto son tildadas de "arrasadas por la impericia". De igual modo, millones y millones tirados a la basura, mientras el sector turístico atraviesa un escenario complejo.



La mirada está puesta ahora en el futuro de Luis Giraudo en Personas con Discapacidad. La pregunta en el ambiente político de San Luis no es qué área sigue, sino si este achique estructural logrará sostener un gobierno que parece haber perdido el rumbo social.