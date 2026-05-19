"Están escupiendo sobre la tumba de Alfonsín"

El convencional de la Unión Cívica Radical, Fidel Haddad, denunció públicamente que la Convención Provincial realizada este sábado 16 de mayo estuvo atravesada por irregularidades que calificó como un “fraude total, absoluto y obsceno”.

El referente de Identidad Radical señaló que desde el inicio del proceso de acreditación detectó maniobras para impedir su participación. “Fui el primero que llegué de los suplentes del departamento Pueyrredón para acreditarme, sabiendo que sería titular pues otra convencional no concurriría. Ahí me di cuenta que algo estaban barajando para hacer trampa porque no me querían acreditar”, afirmó.

El dirigente sostuvo que también se impidió la acreditación virtual de convencionales de otros departamentos y que se intentó avanzar con las planillas de asistencia sin que todos los presentes hubieran firmado. Según su relato, pidió que se constara su presencia en persona y que se le permitiera hablar y votar, lo que derivó en discusiones con otros convencionales que también reclamaban su acreditación.

Haddad aseguró que se trató un orden del día que no estaba previsto y que la conducción del partido planteó la suspensión de cuatro artículos de la Carta Orgánica “at referéndum de la convención”. Afirmó que luego se presentó como una modificación para introducir una cláusula transitoria que suspendía esos artículos y que él expuso artículo por artículo los motivos por los cuales consideraba que no correspondía.

El convencional indicó que solicitó votación nominal para el conteo de votos, un pedido que no fue aceptado, y que finalmente se realizó la votación en el recinto con un número de presentes que calificó como “inventado”. “Hicieron todas las trampas posibles y realmente es triste que la Unión Cívica Radical haya caído en semejante atropello al estado de derecho”, dijo.

Haddad vinculó lo ocurrido con el objetivo de habilitar una nueva reelección de Juan Álvarez Pinto al frente del partido y señaló que las acciones denunciadas rompen con el principio del estado de derecho que, afirmó, fue el eje de la lucha de Raúl Alfonsín. “Están escupiendo sobre la tumba de Alfonsín”, expresó.

La denuncia fue difundida públicamente por el propio Hadad tras la sesión. Desde la conducción de la UCR San Luis, encabezada por Álvarez Pinto, no se emitieron declaraciones públicas sobre los señalamientos.

La Convención se realizó días después de que la Justicia Federal con competencia electoral rechazara una medida cautelar presentada por el sector de José Luis Riccardo, habilitando la continuidad del cronograma electoral interno del partido.