Otorgaron a Rita Segato “el Doctorado Honoris Causa de la UNSL”

“Te agradecemos por ayudarnos a vincular lo afectivo con lo intelectual. Tu presencia aquí nos recuerda que la universidad debe ser ese espacio donde el pensamiento se pone al servicio de la vida”, expresó el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Raúl Gil, durante el acto en el que la Profesora Rita Segato fue reconocida por sus aportes académicos y sociales en el campo de la docencia e investigación universitaria.

Tras recibir la distinción en un emotivo y concurrido acto que se llevó a cabo en el Auditorio “Mauricio López”, Segato brindó la conferencia magistral “Ante la perplejidad del presente, pensar es una aventura y enseñar es un libro abierto”.

Después de la entrega del diploma y placa de Doctora Honoris Causa de la Universidad Nacional de San Luis, el rector puntualizó que en tiempos donde se intenta reducir el conocimiento a una mera mercancía, este acto es una declaración de principios. «La universidad pública se defiende pensando, se defiende reconociendo los saberes que nos ayudan a leer nuestro presente e imaginar un futuro más justo», remarcó.

La secretaria de Extensión de la Facultad de Psicología (FaPsi), Dana Barimboin, hizo una semblanza de los méritos académicos para la postulación de la Profesora Rita Segato y luego destacó: “Hoy al otorgarle el título de Doctora Honoris Causa, la Universidad Nacional de San Luis reconoce una vida y una obra que ha contribuido a ensanchar los lenguajes de la justicia, a desafiar las pedagogías de la crueldad y a imaginar desde nuestra América un horizonte en el que los vínculos ocupen un lugar central en la vida colectiva».

«Que este Doctorado Honoris Causa, sea entonces expresión del compromiso y la responsabilidad de nuestra comunidad universitaria de sostener, desde la universidad pública, una ética del cuidado de la vida, de la memoria y de la dignidad de nuestros pueblos», finalizó.

Por su parte, el rector abogó para “que el paso de la Doctora Segato por esta Casa nos sirva de faro y aprendamos de ella que enseñar también es un libro abierto y que el compromiso con el dolor ajeno nos hace verdaderamente universitarios. Doctora Segato, reciba este título de Honoris Causa como un abrazo de nuestra geografía puntana, como el compromiso de esta Universidad de seguir caminando junto a usted en la defensa de la dignidad y la justicia», concluyó.

Fuente: Prensa de la UNSL