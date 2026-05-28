Almodóvar, un poco de terror, encierro y una bomba en Londres

La nueva película de Pedro Almódovar, una de suspenso de encierro, otra de una muñeca asesina y acción pura son las novedades que llegan a los cines de San Luis en la última semana de mayo. Además, ya están a la venta las entradas para “Scary movie 6”, el estreno con que se iniciará junio.

En Cinemacenter de San Luis se verá una nueva historia del director español, esta vez con Leonardo Sbaraglia como protagonista. Se trata de “Amarga Navidad”, una película que narra dos historias paralelas –la de una directora de publicidad y la de un guionista- que en realidad son una sola.

El estreno común entre las salas puntanas y las villamercedinas de Cines Fénix es “Backrooms”, una muy original producción norteamericana que tiene como escenario los espacios infinitos de oficinas vacías adonde el tiempo y la lógica dejan de funcionar y que es una suerte de prisión y castigo para aquellos que se salen de la realidad.

Con dosis más altas de terror y sangre, “Dolly” es otra película norteamericana en la que una joven es secuestrada por una criatura monstruosa que pretende cuidarla como si fuera su hija.

El otro estreno de la semana es “Zona de riesgo”, una mezcla de acción y policial en la que unos obreros de la construcción desentierran en Londres una bomba de la Segunda Guerra Mundial que no había explotado. Como el hecho obliga a evacuar la ciudad, un grupo de ladrones aprovecha para realizar un espectacular robo.