Una puntana de 18 años ganó el Máster Metropolitano de Paleta

En un torneo donde estuvieron las mejores competidoras del país y algunas estrellas de nivel internacional, la puntana Celene Salina se consagró campeona de máxima categoría de la tercera edición del Máster Metropolitano de Pelota Paleta, disputado en el Club Banco Provincia de Vicente López, en Buenos Aires.

El logro de la deportista puntana adquiere más relevancia por el nivel de las rivales, en su mayoría de gran presente que elevaron la media del torneo. Entre las competidores se encontraron la argentina Liz García, la uruguaya Camila Navilliat y la italiana Nagore Martin.

Celene tiene 18 años y desde los 10 que se dedica a la Pelota. Es de San Luis capital y en el torneo del fin de semana formó el equipo amarillo con Sabrina Andrade. La pareja obtuvo el primer puesto en la Copa de Oro del certamen.

Con el triunfo, Salina mantiene a San Luis como una de las provincias más fuertes a nivel nacional en la Pelota y espera encarar la segunda mitad del año con más confianza.