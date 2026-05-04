Emotiva final puntana en Luján de Cuyo

La tercera fecha de la Liga Nacional de Pádel de Menores se jugó en Luján de Cuyo, en Mendoza, y tuvo en la categoría damas una final puntana. La dupla que conforma la quinense Francesca Floriani con Fiorella Propato venció a la de la tomense Pía Gostelli y Martina Marcel.

El partido definitorio quedó para las punteras del campeonato por un doble 6-2 y trajo buenos recuerdos para las puntanas, que fueron compañeras de dupla en sus primeros pasos en la provincia.

La alegría fue doble para Francesca, quien además de ganar su tercer toneo consecutivo en la categoría, recibió junto con su compañera un wild card para participar del Premier de Buenos Aires, que se realizará del 11 al 17 de mayo.

La supremacía en la categoría de la quinense y Propato quedó una vez más evidencia en un torneo oficial en el que vencieron a sus contricantes con relativa facilidad. De hecho, solo cedieron un set en todo el torneo, en las semifinales contra la dupla Llorens Gioda-Benítez Blanco, que le logró sacar el primer chico por 6-3. Luego, las campeonas se recuperaron y ganaron el segundo por 6 -3 y se impusieron por 6-0 en el definitivo.