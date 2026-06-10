Triquinosis: crece la preocupación por la falta de controles en una zona turística

El director del Hospital “Madre Catalina Rodríguez” de Merlo, Luis Flores, confirmó 12 casos de triquinosis que han sido detectados en la región. Todos los pacientes evolucionan favorablemente, pero varios presentaron síntomas importantes y permanecen bajo seguimiento sanitario.

La enfermedad se vincula directamente con la faena doméstica y la elaboración artesanal de embutidos sin control bromatológico, una práctica que se intensifica en esta época del año.

Las zonas bajo mayor observación son Tilisarao, Villa de Merlo y el corredor de la Ruta Provincial 1 hacia Río Cuarto, además de La Punilla, por el alto tránsito turístico y el consumo de salames y chacinados elaborados con carne de cerdo y jabalí.

La aparición de casos en un centro turístico como Villa de Merlo reavivó las críticas a la falta de prevención. Se señala la ausencia de inspecciones efectivas tanto por parte de la comuna de Villa de Merlo como de las autoridades de Salud Pública de San Luis, que no habrían asegurado controles suficientes para evitar brotes en un destino con alta circulación de visitantes.

Las autoridades sanitarias reiteraron la recomendación de comprar embutidos y chacinados solo en comercios habilitados y verificar que cuenten con certificación bromatológica. También pidieron evitar productos de origen desconocido o elaborados sin control veterinario.

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite por el consumo de carne de cerdo o de animales silvestres infectados. Sus síntomas más comunes incluyen fiebre, dolores musculares, inflamación de párpados, trastornos digestivos y malestar general.

Flores destacó el trabajo articulado entre los equipos de salud de Merlo y Villa Dolores para el seguimiento de los casos, y agradeció el apoyo del Hospital Regional de Villa Dolores.