Hace 3 meses que sufrió un accidente laboral y no consigue que la operen

Alejandra (Alu) Quevedo, vecina de la ciudad de San Luis, recurrió a las redes sociales para que se conozca la pesadilla que enfrentan por compleja situación de salud tras sufrir un accidente laboral el pasado 6 de marzo.

Según su relato, ingresaba al depósito donde trabaja cuando tropezó en una boca de desagüe a la que le habían quitado la rejilla y no tenía señalización. La caída le provocó la rotura del tendón de Aquiles.

Tal como detalló en las publicaciones que hizo, el empleador realizó la denuncia ante la ART Provincia y fue derivada al Sanatorio Rivadavia. Allí le diagnosticaron la lesión y el traumatólogo indicó cirugía urgente.

Tras varios meses de estudios y autorizaciones, cuando el médico pidió la intervención, la ART rechazó el siniestro. El argumento, explicó su abogado, fue que la caída no se correspondía con la gravedad de la lesión. Entonces, La ART la derivó a su obra social para continuar el tratamiento.

Alejandra precisó que presentó toda la documentación ante OSFATUN y dijo que no obtuvo respuesta. Envió múltiples correos y, ante ‘las puertas cerradas’ que encontraba, su abogado remitió telegrama y carta documento, sin recibir contestación. Ante el silencio, se presentó un amparo el 21 de mayo que, según informó, permanece en despacho judicial a la espera de resolución del juez.

Ya pasaron más de tres meses desde el accidente. El médico advirtió que, al no operarse a tiempo, el riesgo de secuelas graves aumenta. Lo que debía ser una cirugía de 30 minutos ahora requiere al menos dos o tres horas y, además, existe peligro de que el tendón vuelva a cortarse durante la recuperación. “La justicia es muy lenta, no tengo respuesta ni de la ART ni de la obra social”, expresó.