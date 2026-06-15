"Al pan pan", la sala de teatro en donde el calor humano le ganó al frío

El festejo por los cuatro años de “Al pan pan”, la cálida sala teatral de El Trapiche, llegó con un anuncio muy esperado y necesario para los integrantes del proyecto: en breve, el grupo se convertirá en una fundación que le dará un marco institucional a las múltiples actividades que se realizan allí.

Un poco de las tareas que contiene el teatro se vio en el festejo que se realizó el sábado, donde por primera vez se hizo una muestra del taller de actuación que se dicta en el lugar. Además hubo lectura de poesía, torta y la representación de autoridades municipales y del Concejo Deliberante de la localidad.

“A veces parece que cuatro años es mucho tiempo, a veces nos parece que es poco tiempo, pero sabemos que tenemos mucho por delante a pesar de los desafíos que imponen este contexto político, social, económico tan complejo”, dijo Leonardo Olivieri, responsable de la sala.

La noche sabatina terminó con un baile que coronó una noche que también tuvo un costado solidario, ya que el teatro recaudó fondos para comprar una estufa que les permita mantener sus actividades en el invierno.

Porque por más calor humano que haya en el interior de la sala, la compra un elemento de calefacción es una prioridad para “Al pan pan” que ante la falta aislamiento térmico adecuado en la sala, durante el invierno tiene que suspender sus aperturas. “Este año la voluntad es continuar todo lo que se pueda”, adelantó el actor.