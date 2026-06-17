Comienza la segunda rueda con dos locales en cancha

Comienza la segunda rueda de la fase de grupos de la Copa del Mundo y dos locales hacen su segunda presentación. A las 22, México intentará cerrar su clasificación ante Corea del sur y a las 19 Canadá tendrá el mismo objetivo ante Catar.

La jornada es importante porque empezará a perfilar a los seleccionados con mayores chances de avanzar a los 16avos de final y también a aquellos que quedarán obligados a jugarse todo en la última jornada.



La acción se abrirá a las 13 con el encuentro entre Chequia y Sudáfrica, correspondiente al Grupo A. Los dos equipos perdieron en sus debuts.



Más tarde, desde las 16, Suiza buscará buscará la victoria tras el empate ante Catar cuando enfrente a Bosnia y Herzegovina por el Grupo B. Los europeos estuvieron cerca de comenzar el torneo con una victoria, pero terminaron cediendo terreno y ahora necesitan sumar de a tres para no complicar su futuro.



