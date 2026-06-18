Presentan "Rotos de Amor" en la sala del TIM

Este viernes, a las 22:00, vuelve la acción a la sala del Teatro Independiente Mercedes (TIM). Será con la presentación de "Rotos de amor", una obra muy divertida que muestra la vida de cuatro hombres con el corazón roto.

"Entre pensamientos disparatados y dudosas acciones, nos van mostrando sus desopilantes sentimientos", señala la invitación para este encuentro con el teatro y con esta creación de Rafael Bruza. La dirección estará a cargo de Carlos "Pitu" Ferreyra.

Entrada general anticipada $12.000 y dos x $20.000

https://www.entradaweb.com.ar/evento/ab48424a/step/1

El día de la función también se puede adquirir las entradas en la bollería de la sala .

Jubilados y pensionados tienen un descuento del 50% .