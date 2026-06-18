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SAN LUIS - Viernes 19 de Junio de 2026

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Villa Mercedes

Presentan "Rotos de Amor" en la sala del TIM

La cita especial es este viernes, a partir de las 22:00. La obra es una creación de Rafael Bruza. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Este viernes, a las 22:00, vuelve la acción a la sala del Teatro Independiente Mercedes (TIM). Será con la presentación de "Rotos de amor", una obra muy divertida que muestra la vida de cuatro hombres con el corazón roto. 

 

"Entre pensamientos disparatados y dudosas acciones, nos van mostrando sus desopilantes sentimientos", señala la invitación para este encuentro con el teatro y con esta creación de Rafael Bruza. La dirección estará a cargo de Carlos "Pitu" Ferreyra. 

 

Entrada  general anticipada $12.000 y dos x $20.000
https://www.entradaweb.com.ar/evento/ab48424a/step/1

 

El día de la función también se puede adquirir las entradas en la bollería de la sala .
Jubilados y pensionados  tienen un descuento del 50% . 

 

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