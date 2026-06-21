"Susurros del alma", relatos escuchados y vividos

El amor, la vida, los recuerdos, el destino, el silencios, los reinicios, la felicidad y lo bueno y lo malo son algunos de los temas que se encuentran en “Susurros del alma”, el primer libro de Patricia Albors, editado en mayo de este año y compuesto de 40 relatos que nacieron durante el vivir de la autora, desde la adolescencia hasta la actualidad.

Aunque la escritora prefiere ubicar a sus escritos en el género de “no ficción”, los textos son narrativas poéticas inspirados en historias que Patricia escuchó a lo largo de su vida, aunque hay algunos de los que fue protagonista directa.

“Los susurros del alma son voces que se atreven a salir -finalmente- y palabras que se animan a contar verdades que fueron recluidas por eventuales silencios personales”, explicó Albors el título de su libro que cuenta con el prólogo de Marcelo Parisí Flores, un respetado autor local. “El libro es un alegato para quienes sueñan y sienten, seguramente de una manera diferente”, sostuvo el escritor en su participación.

Con el subtítulo de “Una experiencia de autoayuda”, el trabajo mantiene el espíritu optimista que Patricia tiene en su vida y con el que espera llegar a los lectores, según dijo a El Diario de la República.

Nacida en San Juan hace 52 años, madre de tres hijos en edad universitaria, técnina en administración, radicada en San Luis desde 1993, Patricia es una profunda lectora que nombró a Paulo Coelho, Leo Buscaglia e Isabel Allende como sus preferidos y si bien lee a la siesta como momento de relajación, no tiene espacio ni hora predilecta cuando tiene que escribir. “Lo hago en el lugar y en el momento en que me sienta inspirada”, recalcó.