Doña Rosa, la vicepresidenta del radicalismo a la que le inventaron un cargo a medida

El radicalismo provincial empieza a recibir las recompensas de su ordenamiento al Gobierno y, dentro de ese espacio, los dirigentes que se encolumnaron detrás del ministro de Turismo y Cultura, Juan José Álvarez Pinto, ocupan cargos que, sino existen, se los inventan. Esa es la reacción al anuncio que hace un mes el gobernador Claudio Poggi hizo sobre reducir los costos del Estado.

Además de ministro, Alvarez Pinto es intendente de Merlo y presidente de la Unión Cívica Radical en la provincia, lo que le da un amplio margen para acomodar a sus leales en puestos de poca exposición, sueldos altos y casi nada de trabajo. La última bendecida con la mirada del dirigente es Rosa González, la vicepresidenta de la UCR y aliada en el partido de Juan José.

Hasta hace pocas semanas, González se las arreglaba como monotributista en Intercolegiales, un olvidado programa dentro de la estructura ministerial. Pero ahora la dirigente radical asumió con un cargo recientemente inventado que tiene la intención de ser “el nexo entre los funcionarios y la coordinadora”.

González es una leal dirigente radical que sabe muy bien de qué lado está en la interna del partido. Si no responde a Álvarez Pinto lo hace a Roberto Pagano, el veterano dirigente que dejó de lado sus convicciones yrigoyenistas para sumarse al proyecto provincial de Poggi, ex peronista, ex PRO y ahora de dudosa ideología política.

Tanta fidelidad le valieron a González ahora ese puesto inventado en el ministerio pero también un plus, a modo de aguinaldo, para su marido, José Varas.

Como para que quede claro que la repartija radical es cada vez más fuerte en Cultura y Medio Ambiente, el marido de doña Rosa obtuvo un puesto en la secretaría que Poggi simuló hacer desaparecer con la excusa de achicar los gastos. Varas es desde hace unos días director de “Sustentabilidad ambiental”.