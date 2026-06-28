Alerta por el colapso en el sistema de turnos del policlínico: venden lugares por $35.000

La saturación del sistema de turnos del Policlínico Regional "Juan Domingo Perón" representa una problemática estructural crítica que genera profunda preocupación en la comunidad. La escasez de vacantes para especialidades médicas obliga a los pacientes a pasar la noche a la intemperie para conseguir atención.

Los pacientes reportan llegar a las 2:00 o 4:00 de la mañana. Con frecuencia, el hospital entrega apenas una veintena de cupos por jornada para especialidades de alta demanda. Esta desesperación dio origen a un circuito informal donde terceros cobran entre $20.000 y $35.000 por guardar un puesto en las filas desde la madrugada.

Ante la falta de control, personas particulares reservan lugares para lucrar con la necesidad ajena. Esto genera una profunda desigualdad, transformando el acceso a la salud pública en un privilegio para quien puede pagarlo. Vecinos denuncian que quienes no tienen recursos quedan relegados o directamente sin atención.

La acumulación de frustración ha derivado en episodios de violencia verbal y destrozos en las oficinas administrativas. El personal de mesa de entradas queda expuesto a los reclamos por fallas que corresponden a la gestión estructural del sistema de salud en Villa Mercedes.

La comunidad reclama una solución urgente al Gobierno puntano para terminar con las madrugadas a la intemperie y con el negocio de las filas. Piden más turnos, control en el acceso y un sistema transparente que garantice el derecho a la salud sin tener que pagar coimas en la puerta del hospital.