Trabajadores revirtieron la quiebra de una fábrica tras nueve meses de acampe

La persistencia dio sus frutos en la localidad bonaerense de Suipacha. Tras nueve meses de acampe ininterrumpido en las puertas de la planta y casi un año de complejas negociaciones, los trabajadores de la reconocida firma láctea La Suipachense lograron evitar la quiebra definitiva y reactivarán la producción.



La medida fue ratificada por el Juzgado Civil y Comercial de Mercedes, a cargo del juez Leandro Julio Enríquez, quien dio luz verde para que la usina láctea, con más de 70 años de historia, vuelva a operar preservando el valor productivo y las fuentes de empleo.



El conflicto se había desencadenado luego de que la empresa, bajo la órbita del grupo venezolano Maralac (controlante de Lácteos Conosur S.A.), acumulara una deuda postconcursal de más de $8.458 millones en cheques rechazados y reclamos gremiales por encima de los $1.000 millones.



Tras el fracaso del concurso preventivo, la Justicia decretó la quiebra directa en noviembre de 2025. A partir de allí, los obreros iniciaron una vigilia sostenida con el respaldo de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) y el municipio local.



Según explicó el intendente Juan Luis Mancini, este persistente reclamo fue la llave que impidió el vaciamiento de activos estratégicos y de alto valor, como la secadora de leche en polvo y la máquina de envase tetra.



En esta nueva etapa, las instalaciones serán operadas a través de un contrato de alquiler por el empresario Pablo Acsi, líder de Compañía Láctea Suipacha S.A. y exdirectivo de la firma Parmalat.



El proyecto no solo reactivará la planta ubicada sobre la ruta nacional 5, sino también marcas emblemáticas como Lácteos Conosur y "La Suipachense con vos desde siempre". Los ingresos generados por este alquiler serán depositados en una cuenta judicial para pagar de forma parcial a los acreedores de la quiebra.



Actualmente se ultiman los detalles técnicos y las habilitaciones correspondientes ante los organismos de control, en un proceso acompañado por el municipio y ministerios provinciales para agilizar los registros de comercialización.



La planificación inicial contempla procesar 50.000 litros diarios de leche (un quinto de la capacidad histórica de 250.000 litros) a través de tres líneas estratégicas: leche entera en envase tetra, yogur y secadora de leche en polvo, quedando la quesería en carpeta para el futuro.



Esta fase inicial marcará la reincorporación de entre 25 y 30 trabajadores, con la expectativa de ampliar el plantel a medida que el volumen crezca y se acerque a los 140 operarios que la planta supo tener en su época de esplendor.



Agencia Noticias Argentinas/Redacción.

