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Regreso y debut

Canciones rockeras para la hora del despegue

"Nafta de avión" toca en vivo por primera vez en el año e incentiva el debut de "Fragmentos", una agrupación con temas propios y el empuje de los inicios. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Por varias razones, el recital que el sábado 6 de junio dará “Nafta de avión” en Casa Beta es particular. Primero, porque significa el regreso del grupo al vivo luego de casi seis meses sin tocar; y además porque como teloneros debutará una banda de amigos que promete llamar la atención.

 

 

“Nafta...” presentará un tema nuevo que aún no fue publicado en las plataformas y recorrerá sus canciones más recientes, como “Si me prendo fuego” y “Bipolar”, las últimas publicaciones de la agrupación conformada por Agustín Ramírez en voz y guitarra; Franco Villa en guitarra; Patricio Ramírez en bajo y Emiliano Grangetto en la batería.

 

 

Pero la novedad más saliente de la noche será la primera presentación de “Fragmentos”, una nueva banda que tiene canciones propias e integrantes conocidos en el rock provincial, bajo la voz de Lucas Piriz, el cantante de “La Piedra”.

 

 

Será una noche en donde el rock mantenga alta la temperatura en el espacio de Lavalle 1521, que a partir de la medianoche retumbará con los acordes de las dos agrupaciones.

 

 

Así como “Fragmentos” espera continuar con sus canciones tras el primer paso, “Nafta de avión” se puso el objetivo de tocar más seguido en la segunda mitad del año, además de editar los tres temas nuevos en los que trabaja hace algunos meses.

 

 

 

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